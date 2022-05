Shell remporte la Tahiti Nui Va’a

Shell Va’a a remporté l’édition 2022 de la Tahiti Nui Va’a. L’équipe jaune emmenée par David Tepava s’est imposée sur la course de V6 avec changement ce samedi, après avoir remporté le V6 marathon vendredi en senior hommes. C’est en revanche la Team OPT, deuxième au classement général, qui l’avait emporté lors de la première journée, en V1.





Shell Va’a s’est imposée ce samedi pour la troisième journée de course, qui s’est étendue sur 49 kilomètres en Faa’a et Papenoo. Le trajet, qui devait à l’origine passer par la Taapuna a dû être modifié à cause de la forte houle de ces derniers jours. Derrière l’équipe jaune, favorite de l’épreuve, et qui domine le V6 depuis plusieurs années, Pirae pouvait longtemps prétendre à une deuxième place. Mais après une longue bataille, c’est la Team OPT qui ravi la seconde position, devant Manihi Va’a, qui complètent aussi le classement au général sur les trois jours. Suivent l’équipe d’EDT, et Pirae Va’a. Dans cette compétition où les prix avaient été équilibrés entre les différentes catégories, EDT l’emporte dans la catégorie junior, Ihilani Va’a arrive en tête chez les femmes et Tahitian Paddle en mixte.

