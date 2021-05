Silvio Cicero : « J’ai hâte d’aller à la rencontre de mon public »

Après plusieurs mois de préparation, Silvio Cicero s’apprête à lancer sa première tournée. Le chanteur et guitariste, bien décidé à conquérir le fenua, et pourquoi pas au-delà, raconte ses envies et ses projets de scène et de studio.

Teie ho’i au, ou « me voici ». Tout est dans le titre de la tournée que Silvio Cicero lancera, le 28 mai au Tahiti By Pearl Resorts de Arue et le 4 juin au Manava Beach Resort Moorea. Le chanteur et guitariste veut se présenter « simplement » à son public, qu’il a surtout connu jusqu’à présent « sur les réseaux sociaux » ou dans les commentaires suivant ses diffusion à la radio. « J’ai fait des scènes, bien sûr : beaucoup d’animations, des premières parties, de Vianney par exemple, rappelle le jeune homme, repéré à 16 ans au Tahiti Festival Guitare. Mais c’est la première fois que je lance une tournée bien à moi, avec un orchestre complet. J’ai hâte d’aller à la rencontre de mon public ».

Un public qui s’attend bien sûr à écouter, et pourquoi pas chanter, les quelques succès déjà sortis par le chanteur et qui seront « très bientôt » rassemblés sur un EP. Mais Silvio Cicero, qui sera entouré de musiciens expérimentés, et dirigés par Bruno Demougeot, et « d’invités surprise » va aussi jouer des reprises « à sa sauce ». Et au moins une nouveauté, avec son duo avec Andy Tupaia. Mais même Taapuna Girl, Here Faito Ore ou Ma Polynésienne s’éloigneront de la version « studio » : « On a tout réorchestré pour l’occasion, pour que ça soit le plus prenant possible pour le public » explique-t-il.



Une marche de plus, donc, dans la carrière du chanteur de 28 ans, qui avait participé en septembre 2020 à « l’Outre-mer fait son Olympia » et en garde « des contacts qui pourront servir plus tard ». Le premier objectif est bien de conquérir le fenua. « Ces deux premiers concerts sont les premiers d’une longue série », promet le musicien, déjà « en négociation » pour d’autres dates, aux Raromatai notamment, dans l’année. S’ajoutent, côté projets, des nouvelles compositions à enregistrer et des clips à tourner.

En première partie, le chanteur a invité le jeune groupe Otantik Soul, qui s’est déjà bâti une solide réputation sur Tik Tok et qui fera sa première « vraie scène » ce vendredi. Malgré le couvre-feu, Silvio Cicero a voulu une vraie expérience de soirée : DJ Kenzo assurera le warmup dès 16 heures, et DJ Nasty s’occupera de « l’after » jusqu’à 21h30.

Billets à partir de 2500 francs en vente sur ticket-pacific.pf