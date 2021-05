Levée des motifs impérieux entre le fenua et l’Hexagone pour les personnes vaccinées à compter du 9 juin

Le ministère des Outre-mer a confirmé la suppression des motifs impérieux entre l’hexagone et le fenua pour les personnes vaccinées à compter du 9 juin. Les protocoles sanitaires (tests) restent toutefois en vigueur. Conformément au protocole sanitaire local, les voyageurs vaccinés seront dispensés de quarantaine à l’arrivée sur le territoire de la Polynésie française. Seules la Guyane et la Nouvelle-Calédonie restent fermées avec les motifs impérieux toujours en vigueur. Les explications avec notre partenaire Outremers360.

Pour la Polynésie française, les décisions suivantes ont été prises en accord avec les gouvernements locaux qui disposent de la compétence sanitaire.

Dans le prolongement de l’ouverture progressive aux touristes initiée début mai par l’Etat et le Pays, les motifs impérieux entre le territoire et l’Hexagone seront levés pour les personnes vaccinées (schéma vaccinal complet), à partir du 9 juin. Un test PCR négatif de moins de 72h avant le départ vers la Polynésie Française continuera à être exigé. Conformément au protocole sanitaire local, les voyageurs vaccinés seront dispensés de quarantaine à l’arrivée sur le territoire de la Polynésie Française.

Pour la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la stratégie Covid-free du territoire, le gouvernement local a décidé de limiter les vols réguliers à destination de la Nouvelle-Calédonie au moins jusqu’au 30 octobre 2021. Les motifs impérieux sont maintenus pour les déplacements en provenance et à destination de l’Hexagone.

Pour Wallis-et-Futuna, des discussions seront menées entre l’administrateur supérieur, l’assemblée territoriale et les autorités coutumières pour déterminer l’évolution des règles en matière de motifs impérieux pour les déplacements entre l’Hexagone et le territoire, en prenant en compte le statut vaccinal des voyageurs.

Entre Saint-Pierre-et-Miquelon et l’Hexagone la levée des motifs impérieux est effective à partir du 19 mai. Ce territoire étant Covid-free, des mesures fortes de contrôle sont encore nécessaires pour éviter l’importation du virus depuis l’Hexagone. Un test PCR négatif de moins de 72h avant le départ vers Saint-Pierre-et-Miquelon continuera à être exigé. Les voyageurs resteront soumis à une quarantaine stricte et contrôlée de 7 jours à l’arrivée sur le territoire, à l’issue duquel ils devront être testés négatifs.

A compter du 9 juin, les voyageurs vaccinés (c’est-à-dire ceux dont le schéma vaccinal est complet) ne seront plus soumis à un arrêté de quarantaine, mais il leur sera toujours recommandé de s’auto-isoler pendant 7 jours à l’arrivée.

Entre Saint-Barthélemy et l’Hexagone : levée des motifs impérieux à partir du 19 mai. Un test PCR négatif de moins de 72h avant le départ continuera à être exigé au départ de l’Hexagone et à destination de Saint-Barthélemy. Les voyageurs s’engagent à un auto-isolement de 7 jours à l’arrivée à Saint-Barthélemy, à l’issue duquel ils devront être testés négatifs. A compter du 9 juin, les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet) seront dispensés de l’engagement d’auto-isolement.

Entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin et l’Hexagone : levée des motifs impérieux à partir du 9 juin. Un test PCR négatif de moins de 72h avant le départ continuera à être exigé au départ de l’Hexagone et à destination de ces territoires ultramarins. Les voyageurs non vaccinés devront s’engager à un auto-isolement de 7 jours à l’issue duquel ils devront être testés négatifs. Ces territoires n’étant pas Covid-free, et ayant une faible circulation du virus, les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet) seront dispensés d’engagement d’auto-isolement.

Entre La Réunion et Mayotte et l’Hexagone : levée des motifs impérieux pour les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet) dans les deux sens à partir du 9 juin. Néanmoins, la diffusion dans ces deux territoires d’un variant dit « sud-africain » préoccupant peu présent dans l’Hexagone nécessite des mesures d’isolement renforcées par rapport aux Antilles, dans les deux sens : un test PCR négatif de moins de 72h avant le départ

