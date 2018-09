Six millions pour les associations grâce aux déchets

L’opération 1 kg = 1 Fcfp de Fenua Ma, rebaptisée « Tortues du cœur », a permis de récolter 6 628 460 Fcfp auprès des commune de Tahiti et Moorea, et des entreprises. Le principe est simple, chaque commune paye 1 Fcfp le kilo de déchets recyclés. La mairie choisit ensuite les associations qui bénéficieront de ces fonds.

L’opération 1 kg = 1 Fcfp a été créée en 2007 par la SEP, aujourd’hui syndicat Fenua Ma. Le principe est de reverser 1 Fcfp par kilo de déchets recyclés dans les bacs verts des communes de Tahiti et Moorea et dans les entreprises. Les fonds récoltés sont ensuite reversés à des associations choisies par les mairies et les entreprises.

En 2017, la récolte a été plutôt bonne puisque 6 628 460 Fcfp ont été versés en faveur de 31 associations, soit 791 540 Fcfp de plus que l’année précédente. Douze communes ont participé à l’opération. Les communes les plus peuplées arrivent logiquement en tête. Punaauia a récolté 977 254 kg de déchets recyclables et a donc réparti la somme entre six associations parmi lesquelles la Fape et Manu SOP. Papeete est la deuxième bénéficiaire avec 896 356 kg de déchet, grâce auxquels 306 359 Fcfp ont notamment pu être remis à la Ligue contre le cancer.

Arue arrive en troisième position avec 409 779 Fcfp pour la seule association Teavovaitua. A noter que sur la somme globale, 2 453 477 Fcfp vont être répartis entre la Saga, le Village SOS de Papara, l’association Social Police 2 000 et la Compagnie du Caméléon. Des associations choisies par les entreprises participantes également à l’opération.