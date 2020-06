Six mois de prison pour avoir giflé sa compagne et sa belle-sœur

Ce jeudi, en comparution immédiate, un jeune homme était jugé pour violences conjugales. Une affaire qui illustre bien comment, à partir de trois fois rien, certains perdent leur sang-froid.

Heifara a 22 ans et sa concubine 20 ans. Cela fait trois années qu’ils sont en couple et de cette union est née une fille, aujourd’hui âgée de sept mois. Un après-midi Heifara part faire une promenade avec la petite. De retour à la maison, sa concubine remarque l’absence du doudou de sa fille, possiblement égaré lors de la promenade.

Heifara décide alors de partir à la recherche du doudou perdu. Il est dehors quand sa concubine sur le pas de la porte lui balance une vanne qu’il prend très mal : « Espèce de cotorep ». Et c’est cette pique qui a déclenché la scène de ménage.

Heifara se saisit alors d’une noix de coco qu’il lance à l’intérieur de la maison, « Je voulais la lancer sur le toit, mais j’ai raté ». Dans la maison se trouve sa belle-sœur qui tient dans ses bras le bébé de sept mois. Réveillé par l’impact de la noix de coco, il se met à pleurer. Sa concubine et sa sœur invectivent alors Heifara, car la noix de coco aurait pu toucher le bébé.

Elle prend peur et se saisit d’un couteau

Heifara gifle alors sa compagne et se dirige vers sa belle-sœur pour prendre le bébé et le consoler. Mais la belle-sœur prend peur et se saisit d’un couteau pensant qu’il allait s’en prendre à elle. Elle le tape sur le bras avec le couteau, mais il arrive à le lui arracher et lui met une gifle.

« Je ne sais pas pourquoi je me suis énervé comme ça » explique-t-il au juge, regrettant son geste, « cela fait un an que je n’avais pas frappé ma femme. » La dernière fois, c’est quand elle était enceinte. Interrogée à ce sujet, sa compagne confirme, précisant « on était tous les deux bourrés ».

À la question de savoir comment il envisageait la suite de leur relation, Heifara affirme vouloir continuer sa vie avec sa compagne. Un vœu qu’elle partage.

Sous le coup d’une récidive, car condamné en 2019 pour ce type de fait, le tribunal l’a condamné à 12 mois de prison dont six avec sursis avec maintien en détention, assorti d’une obligation de soins et de trouver un emploi ou une formation.