Six offres de reprise pour les Sofitel de Bora Bora

Le tribunal de commerce a étudié six offres pour la reprise des deux hôtels Sofitel de Bora Bora ce lundi. Trois ont été jugés recevables et trois autres irrecevables car déposées « hors délai ». Mais tout n’est pas encore joué car une nouvelle date a été donnée : le 4 avril à minuit pour le dépôt des offres de reprise, et une nouvelle audience se tiendra le 24 avril.

Six offres ont été étudiées ce lundi au tribunal de commerce pour la reprise des deux hôtels Sofitel de Bora Bora, propriétés de Frédéric Grey. Trois ont été jugées recevables : celle de Redcore de Niki Vontas, le groupe City représenté par Teiva Raffin, et Royal Bora Bora de Christina Teihotaata. Trois autres ont été jugées irrecevables car déposées « hors délai » : Doha Properties représenté par Me Dubois, Arkan Hermes Centauri (un groupe américain) et Ogenes, co-fondé et présidé par Stéphane Maux. Mais ces trois derniers auront une nouvelle chance car leurs offres peuvent à nouveau être déposées jusqu’au 4 avril à minuit.

Alors que les salariés des Sofitel de Bora Bora, mais aussi les anciens du Tahiti Ia Ora Beach venus par solidarité, attendaient dans les couloirs du tribunal foncier où se déroulent les audiences du tribunal du commerce, les avocats et les porteurs de projets présents rentraient un à un pour défendre leur offre. Chacun a plaidé le sérieux du projet, comme Me Marie Eftimie-Spitz, le conseil de Teiva Raffin. « Ils comptent rouvrir le plus tôt possible et visent une augmentation de la masse salariale lorsque les travaux seront terminés en 2026. »

Pourtant, le porteur de projet le plus entouré était Niki Vontas du groupe Redcore, se prenant en photo avec les salariés, tout heureux de se regrouper autour de lui pour une grande photo de famille. Il défend également son projet, parlant de « l’hospitalité » polynésienne et le potentiel touristique de la destination. Une « reprise des contrats sous certaines conditions » est évoquée concernant les salariés. Le groupe parle également de « reconstruction » plutôt que de rénovation. Pour son conseil, Me Arcus Usang, c’est « un très bon candidat »

Les trois offres recalées de la journée pourront à nouveau tenter leur chance pour le 4 avril prochain. Une nouvelle audience est prévue le 24 avril où les offres seront, à nouveau, étudiées et le président du tribunal de commerce « enjoint à la société de M. Grey de comparaitre à cette audience ». Une soixantaine d’employés attendent de connaitre leur sort.