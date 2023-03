Vente du domaine Enany à Moorea : A Here ia Porinetia revient à la charge

Nicole Sanquer n’a pas été convaincue par les explications apportées vendredi dernier par le gouvernement sur les modalités de la cession du domaine de Temae par le sheik Enany à Louis Wane, ni par celles de la cession au Pays de 18 hectares de ce domaine. Après sa question écrite au gouvernement la semaine dernière, elle revient à la charge dans un communiqué.

La présidente du A Here ia Porinetia estime que l’intervention du vice-président, Jean-Christophe Bouissou, « n’a pas dissipé l’incroyable opacité des conditions d’intervention du gouvernement dans ce dossier ». Opacité sur le montant exact de la vente du domaine Enany – 2,85 milliards comme le disait le conseil municipal de Moorea ? 5,4 ou 5,6 milliards comme on l’a entendu en conférence de presse ? Ou « plus de 6 milliards » comme l’a déclaré le président du Pays sur un plateau télévisé ?

Opacité aussi sur la préemption, dit le communiqué : après le refus de la commune, le Pays qui aurait pu s’y substituer, aurait lui aussi décliné. Enfin A Here ia Porinetia dénonce l’exonération de plus de 113 millions de droits d’enregistrement et de publicité foncière – un montant qui, selon les taux en vigueur, pointe effectivement vers un prix de vente supérieur à 5 milliards de Fcfp – « sans qu’aucune nécessité économique ne soit établie ». « Ce ‘cadeau’ fiscal paraît totalement indécent au moment où les droits d’enregistrement amputent sévèrement le budget de milliers de familles polynésiennes désireuses d’accéder à la propriété dans un contexte de flambée des prix de l’immobilier. »

Nicole Sanquer reprend le leitmotiv des associations de Moorea, qui continuent de dire qu’ils n’en demandaient pas tant et ne voulaient qu’une seule chose : l’emprise de 3,2 hectares en bordure de rivage inscrite en zone réservée au PGA de Moorea.

Enfin le communiqué rejette la formulation du gouvernement selon laquelle Louis Wan se serait de lui-même engagé à ne pas construire de bungalows sur pilotis supplémentaires. C’est bien le tribunal administratif qui l’en a empêché en annulant le projet de modification du PGEM de Moorea en septembre dernier.