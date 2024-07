Sortie de route fatale à Mataiea

Nouveau drame de la route. Un automobiliste de 79 ans a perdu la vie ce jeudi après-midi après une sortie de route? selon nos confrères de TNTV. L’accident s’est produit à Mataiea, au niveau du PK 44,5, où le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture avant de finir sa course dans un cours d’eau. Deux agents du service pénitentiaire de Tatutu ont extrait la victime du véhicule et l’ont placée sur le toit de la voiture avant l’arrivée des pompiers. Transportée d’urgence à l’hôpital de Taravao, selon Polynésie la 1ère, la victime a malheureusement succombé à un arrêt cardiaque 15 minutes après son admission, malgré les efforts de réanimation. Les circonstances de l’accident restent indéterminées et une enquête est en cours. Il s’agit de la quinzième victime de la route au fenua depuis le début de l’année 2024.