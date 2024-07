L’État a dépensé 210,3 milliards en Polynésie en 2023

Le Haut-commissaire Éric Spitz a donné ce jeudi les chiffres des dépenses de l’État au fenua en 2023 : 210,3 milliards, dont près de 60% en soutien aux compétences du Pays et des communes. C’est une augmentation globale de 5,5% par rapport à 2022.

210,3 milliards en 2023, c’est le montant des transferts financiers de l’État à la Polynésie. Près d’un tiers du Produit intérieur brut, et 57% de ce montant, soit 120,4 milliards (+3,3%), est versé au titre du soutien aux compétences du Pays (106 milliards) et des communes (14,4 milliard). Le plus gros poste est celui qui regroupe les dépenses liées à l’Éducation nationale, la jeunesse et la vie associative : 71,9 milliards. À titre de comparaison, le budget 2024 du Pays est de 160 milliards, soulignait ce jeudi matin le représentant de l’État. Les 43% restants, soit 89,8 milliards financent les dépenses liées à l’exercice des compétences de l’État.

Au total, une augmentation de 5,5% par rapport à 2022, « une tendance de fond qui ne va pas s’infléchir dans les prochaines années. Il n’y a pas de désengagement de l’État en Polynésie française », martèle Éric Spitz.

Les dépenses de l’État pour ses propres compétences sont aussi en augmentation, de 6%, notamment en raison de l’augmentation des effectifs : 132 personnes de plus dans la police, l’armée, la justice et l’éducation. Une tendance qui va se confirmer puisque 230 militaires de plus sont attendus d’ici à 2030.

Logement social et fourrière automobile au programme

Le haut-commissaire cite le logement social au titre d’un soutien accru de l’État à la collectivité : les financements à très long terme et à taux très bas par la Caisse des dépôts, adossés au Livret A des épargnants français, sont désormais possibles, les ajustements réglementaires au niveau du Pays ont été faits. La fin 2024 et 2025 devraient donc voir le démarrage de nouveaux projets de résidences de type logement intermédiaire via la nouvelle filiale de l’OPH, Arana. Éric Spitz faisant clairement comprendre que la balle est à présent dans le camp du Pays, et affirme : « Cela pourrait multiplier par 4 la construction de logements sociaux. »

Parmi les projets État-Pays, Eric Spitz cite notamment la sécurité routière. Le ministère de l’Intérieur va financer un colloque sur le sujet, et l’idée est de modifier le code de la route polynésien pour permettre la saisie des véhicules en cas de conduite sans permis ou sans assurances, et pour permettre aussi la création d’une fourrière automobile.

Le dépliant récapitulatif des dépenses de l’État (il existe aussi en reo tahiti, à télécharger ici) :

