Logement : les entreprises en séminaire, l’État à la rescousse

Un séminaire intitulé « Objectif logement : les entreprises s’engagent » se tenait ce mardi à la Chambre de commerce, en partenariat avec la Fédération des entreprises des Outre-mer et le Medef local, sur les enjeux des filières construction et logement. Un accord, en préparation depuis plusieurs années, serait sur le point d’être conclu avec l’État pour que le logement social polynésien soit éligible à un nouveau financement de la Caisse des dépôts, adossé au Livret A des épargnants français.

La production de logements en Polynésie est insuffisante, ce n’est un secret pour personne. Problèmes de foncier, évidemment, mais aussi problèmes de main d’œuvre et de matériaux, de normes, d’assurances, et de financements. Mais surtout, problème de « lourdeurs administratives », disent les entrepreneurs et les promoteurs. Pour eux, au regard des objectifs du Pays en termes de logement et de tourisme, les entreprises devraient doubler leurs capacités.

La défiscalisation nationale sous-utilisée

« Aujourd’hui en matière de logement, on a fait plus en 2023 qu’on n’avait fait dans les cinq années précédentes, explique Xavier Marotel, secrétaire général du Haut-commissariat. Il cite notamment les financements pour l’OPH auxquels l’État participe à travers les contrats État-Pays : 12 projets en cours pour un total de 400 logements sur Tahiti, et 13 milliards de Fcfp engagés en investissement, ainsi que 5 milliards en subventions. Le secteur privé, en revanche, fait moins appel à l’État : « C’est seulement 80 logements qui ont été créés grâce à la défiscalisation (nationale, ndr), donc on voit qu’on a un gisement de progrès. » Il constate que peu de demandes sont déposées. Il pourrait y avoir du changement l’an prochain. La Fedom milite déjà dans le cadre de la préparation du projet de loi de finance 2025. Il y a, dit Xavier Marotel, « des petits ajustements qui sont possibles pour adapter la boite à outils à disposition des chefs d’entreprises ici en Polynésie. »

Une annonce dans les prochaines semaines sur le financement du logement social

Et puis l’État peut aussi jouer un rôle accru dans le logement social polynésien, domaine dans lequel le représentant du Haut-commissariat salue « une vraie remise en question des pouvoirs publics », et un « OPH qui cherche à se réinventer, à changer de modèle. » Pour autant aucun représentant du gouvernement n’a fait d’apparition à ce séminaire.

Les discussions en cours depuis au moins 2020 sont apparemment bien avancées, pour rendre la Polynésie éligible « aux prêts de la Caisse des dépôts qui permettent d’avoir accès aux fonds du Livret A », un puissant levier, explique le secrétaire général du haussariat. Une annonce de la ministre déléguée aux Outre-mer pourrait intervenir dans les prochaines semaines.