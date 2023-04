SOS Emploi : rencontrez votre employeur ou votre collaborateur en direct sur Radio1

À partir de ce lundi 3 avril, Radio1 se propose de mettre en contact les entreprises qui recrutent et les Polynésiens qui recherchent du travail. Rendez-vous du lundi au vendredi, pour SOS Emploi, tous les matins, de 8 heures à 9 heures, en direct avec Kevin qui jouera les entremetteurs.

Vous recherchez un job ? Vous recrutez dans votre entreprise ou votre agence d’intérim ? SOS Emploi est fait pour vous. Tous les matins, à partir de ce lundi 3 avril, Kevin se propose de mettre en contact, en direct, les pourvoyeurs d’emplois et les candidats. Du job dating radiophonique, donc. Les employeurs pourront ainsi profiter gratuitement d’un temps d’antenne pour parler des postes à pourvoir, les profils et les compétences recherchés. Les chercheurs d’emploi auront aussi la parole pour présenter leur expérience, leur formation ou leurs motivations. Aussi au programme : des informations sur le marché du travail et les formations, des conseils sur la meilleure façon de chercher du travail, de mettre en valeur son expérience ou son CV, avec l’intervention de spécialistes du secteur.

Rendez-vous du lundi au vendredi, juste après 8 heures et le « Quart d’heure de campagne », interview quotidienne des candidats aux territoriales, et jusqu’à 9 heures en direct sur Radio1.

Plusieurs façons de contacter l’émission :