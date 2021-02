SOS Suicide à la rencontre des jeunes

Le 5 février marque la Journée nationale de la prévention du suicide. L’association SOS Suicide ira à la rencontre de la jeunesse dans les lieux les plus fréquentés de Papeete.

Impossible d’organiser un grand événement cette année, mais la présidente de SOS Suicide, Annie Tuheiava, ira avec d’autres membres de l’association à la rencontre des jeunes dans leurs points de ralliement en ville. Car les besoins ont augmenté, surtout depuis un mois, si l’on en juge par le nombre d’appels reçus par l’association. « On ne peut pas dire que c’est à cause du covid, mais ce sont des personnes qui vivaient déjà un mal-être, ça n’a pas arrangé les choses. Il y a tous les âges, les parents, les enfants… »

Rappelons qu’en Polynésie, on compte environ 300 tentatives de suicide par an, et une trentaine de décès.

L’action de SOS Suicide, explique Annie Tuheiava, est de proposer une écoute, mais aussi une aide à domicile : des aidants spécialement formés, des psychologues, et des masseurs traditionnels qui tous se déplacent, pour rendre plus facile la démarche des personnes qui appellent à l’aide mais ne se décideraient pas à aller physiquement rencontrer les aidants.

Les numéros d’appel de SOS Suicide : 87 20 25 23 – 89 20 25 23 – et un numéro vert (appel gratuit), le 444 767.