Stage dating : Le lycée du Diadème sur son 31

Le BTS Négociation et Digitalisation de la relation client du lycée Diadème organisait ce mardi un « stage dating » en collaboration avec le Bac pro accueil. Dix-huit entreprises sont venues chercher des « pépites » parmi les 24 étudiants de première année. Cela fait trois ans que l’établissement utilise ce dispositif très efficace. Les premiers entretiens permettant de conclure des stages mènent souvent à une embauche en CDD voire en CDI.

Cela fait trois ans que ce type d’événement fait la joie des élèves et des entreprises participantes, au lycée du diadème. Aujourd’hui, 24 étudiants de BTS Négociation et digitalisation de la relation client ont eu l’opportunité de passer leurs premiers entretiens professionnels avec 18 entreprises de tous horizons. Le stage dating, c’est un format réduit de 10 minutes durant lequel les entreprises espèrent trouver des pépites qu’elles formeront durant un stage pour éventuellement les embaucher par la suite.

Une recette qui fonctionne au diadème

Au travers de cette journée, l’établissement souhaite faire un focus sur ses formations de l’enseignement supérieur, un pôle qui accueille plus 600 étudiants. Le propre des 12 BTS proposés est d’inclure de longues périodes de formation en entreprise. Le proviseur du lycée, Philippe Beuchot, explique l’orientation à venir de ce type d’événement. Cette année trois classes ont organisé des journées similaires. L’opération sera améliorée l’an prochain avec un élargissement des filières concernées et des entreprises participantes.

Focus sur la formation BTS NDRC

Les étudiants de première année de BTS NDRC peuvent dès aujourd’hui confronter les enseignements reçus aux pratiques des différentes entreprises. Les stages conclus à l’issue de cette journée devraient avoir lieu à partir de janvier pour 4 semaines, puis entre mai et juin pour 6 semaines. Cette formation est dispensée uniquement dans deux établissements, à Tahiti et à Raiatea. À l’issue des deux ans de formation initiale, « les titulaires du diplôme d’État gèrent l’intégralité de la relation client, de la prospection à la fidélisation, en présentiel ou via internet ». Objectif : former des commerciaux capables d’exercer dans tous les secteurs d’activité. En tout, ils ont 16 semaines de stage à effectuer. Top départ pour Teurura’i Ariitaimai qui souhaite faire l’expérience du domaine agro-alimentaire et Dimitri Le Mentec qui a une préférence pour la téléphonie.