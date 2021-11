Les violences faites aux femmes, parlons-en !

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, Vahine Orama Tahiti organise une campagne de sensibilisation à laquelle tout le monde est invité à participer. Le mot d’ordre : « Parlons-en ». À l’appui, plusieurs témoignages que l’association recueille en ligne, de manière anonyme.

« Brisons le silence » était le thème de sa campagne 2020, et cette année c’est encore ce thème qui est mis en avant par l’association de défense des femmes victimes de violences, Vahine Orama Tahiti, « pour faire en sorte que la honte change de camp ».

Depuis le 2 novembre, Vahine Orama anime un appel à témoignages et mis en ligne un formulaire qui permet aux victimes de partager leur expérience en préservant leur anonymat. Déjà 63 personnes se sont manifestées, et il est encore possible de le faire jusqu’à la fin de ce mois de novembre. Violences conjugales, psychologiques, sexuelles, ou harcèlement, les victimes sont invitées à témoigner, pour mieux mettre en évidence la réalité de ces violences et faire comprendre aux autres victimes qu’elles ne sont pas seules.

Depuis dimanche, des extraits de ces témoignages sont publiés sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que des quizz interactifs.

Un hibiscus à l’oreille et un selfie pour le 25 novembre

L’association invite la population à porter un hibiscus à l’oreille jeudi 25 novembre, pour marquer votre soutien et le respect dû aux victimes. Peu importe la couleur, dit Vahine Orama, du moment que les gens jouent le jeu. Celles et ceux qui souhaitent participer sont invités à se prendre en photo et à poster leur cliché sur la page FB de l’association en utilisant le hashtag : #ContreLesViolencesFaitesAuxFemmesPolynésie. Des T-shirts imprimés d’un hibiscus sont en vente pour l’occasion au tarif de 1 000 Fcfp, en contactant l’association par téléphone ou par MP sur les réseaux sociaux.

Une réunion d’information avec les maires de Tahiti Iti

Jeudi de 9 heures à 11h3, dans le bâtiment annexe de la mairie de Taravao où se trouvent aussi les locaux de Vahine Orama, se tient une réunion d’information avec les maires de la Presqu’île et des partenaires de l’association. Un bilan de l’année sera tiré, et les objectifs 2022 seront présentés.