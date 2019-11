5 étudiantes mobilisées contre les violences faites aux femmes à l’UPF

Cinq étudiantes se sont portées volontaires dans le cadre d’un projet tuteuré à l’UPF pour lutter contre les violences faites aux femmes. Cette association s’appelle Taure’a Vahine Orama et veut être un relais de Vahine Orama Tahiti Nui qui a été choisie pour ce tutorat. Les jeunes étudiantes victimes de violences pourront venir se confier avant d’être éventuellement orientées vers des personnes plus qualifiées pour les accompagner tout au long de leurs démarches. Un premier événement est prévu le samedi 30 novembre et proposera notamment un cours de self défense.

Les cinq jeunes filles se sont tout de suite portées volontaires quand leur professeur Jean-François Laborde a proposé ce projet. Il s’agit avec cette association de créer un premier contact étudiant avec les victimes de violences physiques ou morales. Parler à un adulte en étant une jeune femme n’est pas toujours chose aisée. Les jeunes filles ont eu écho de violences dans leur entourage avec des amies qui ont-elles mêmes été victimes. Ce projet universitaire à l’origine a vocation à perdurer dans le temps et les cinq jeunes filles vont le poursuivre au-delà leurs deux années d’études à l’UPF. Hinahere Vairaaroa est l’une des cinq membres de Taure’a Vahine Orama et décrit le futur rôle de l’association

Cette antenne de Vahine Orama en place depuis plus de quinze ans sera ainsi présente directement au cœur de l’UPF. Une première demi-journée d’action baptisée MANAHINE (le pouvoir de la femme) est prévue samedi 30 novembre de 9h à midi au restaurant universitaire. Des cours de self défense en partenariat avec TFK seront proposés ainsi qu’une prévention générale sur les différents types de violences faites aux femmes. Une autre journée d’action devrait avoir lieu le 8 mars à l’occasion de la journée mondiale de la femme. Un groupe Facebook Taurea Vahine Orama est aussi disponible pour tous ceux qui souhaitent échanger sur le sujet.