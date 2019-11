Affaire Haddad-Flosse : le parquet général et l’OPT se pourvoient en cassation

Le rappel des condamnations pénales de 2013 Gaston Flosse : cinq ans de prison ferme et cinq ans de privation de ses droits civils, civiques et de famille, pour trafic d’influence passif et corruption active. Hubert Haddad : 5 ans d’emprisonnement, 10 millions Fcfp d’amende et 5 ans d’interdiction des droits civils, civiques et de famille pour trafic d’influence actif, corruption active, recel de biens obtenus de délits de favoritisme. Geffry Salmon : 4 ans d’emprisonnement, 10 millions Fcfp d’amende, interdiction d’occuper un emploi public pendant 5 ans, pour favoritisme et corruption passive. Émile Vernaudon : 3 ans d’emprisonnement, 5 millions Fcfp d’amende et 5 ans d’interdiction des droits civils, civiques et de famille pour complicité de favoritisme et trafic d’influence passif. Alphonse Teriierooiterai : 4 ans d’emprisonnement dont 2 assortis du sursis simple, 10 millions Fcfp d’amende, interdiction d’occuper un emploi public pendant 5 ans pour favoritisme et corruption passive. Noa Tetuanui : 2 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti du sursis simple, 5 millions Fcfp d’amende, et 5 ans d’interdiction des droits civils, civiques et de famille pour corruption passive. Egalement condamnés à des peines de prison et d’amende : Michel Yonker, Melba Ortas, Simon Bénichou. Au plan des condamnations civiles, Gaston Flosse, Hubert Haddad, Geffry Salmon , Michel Yonker et Melba Ortas étaient condamnés solidairement à payer près de 493 millions de Fcfp à l’OPT pour préjudice matériel.