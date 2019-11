Grève générale prévue à l’InterContinental à partir de jeudi

Une intersyndicale composée de O Oe To Oe Rima, CSIP, CSTP/FO, Otahi et RTP Aro no Porinetia a signé et déposé quatre préavis de grève ce vendredi dans tous les hôtels du groupe InterContinental. Les revendications sont multiples et portent, en plus de la réintégration des quatre employés licenciés pour harcèlement, sur les grilles salariales, les primes ou encore les conditions de travail. La grève sera effective dans la nuit de mercredi à jeudi à partir de minuit.

Nouveau rebondissement dans les mouvements de grève qui touchent les hôtels du groupe InterContinental. Une intersyndicale a déposé un préavis de grève dans quatre établissements du groupe qui sera effectif à partir de jeudi minuit. Les établissements concernés sont The Brando, et les trois InterContinental de Punaauia, Bora Bora et Moorea. Les revendications restent quasiment inchangées et portent notamment sur les grilles salariales, les primes ou encore les congés. Les négociations d’octobre et novembre n’ont débouché sur aucun accord. Cyril Le Gayic, secrétaire général de la CSIP explique que les revendications datent d’il y a plus de six mois.

L’un des points de revendication concerne toujours la réintégration des quatre employés licenciés en septembre dernier pour harcèlement sexuel par la direction du groupe InterContinental. Si le ministère public a classé la plainte pour viol sans suite, la direction devrait abandonner aussi l’accusation de harcèlement basée sur sa propre enquête interne, considère Atonia Teriinohorai de O Oe To Oe Rima.

O Oe To Oe Rima songe à étendre ce préavis de grève dans d’autres secteurs d’activité. Selon Polynésie la 1ère, la plateforme aéroportuaire pourrait être touchée ainsi que les magasins du groupe Wane, Tikitea Industrie, le secteur de distribution alimentaire des sociétés Essor, GEM et Vaiava, mais aussi la Caisse de prévoyance sociale.