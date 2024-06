Stéphane Perez remplace Tuanua Degage à la présidence du Cluster maritime

Stéphane Perez (en blanc), entouré de ses prédécesseurs Tuanua Degage et Gérard Siu, et des deux coordinateurs permanents du Cluster, Anne-Mai Do Chi et Stéphane Renard.

Le club des entreprises polynésiennes de l’économie maritime, avant de souffler ses dix bougies mardi soir, avait réuni son assemblée générale pour renouveler son conseil d’administration et son bureau. Le PDG du Chantier naval du Pacifique Sud, Stéphane Perez, a été élu à la tête du cluster pour prendre la suite de Tuanua Degage, en poste depuis 2020. Il sera accompagné par deux vice-présidents, Mailee Faugerat et Bud Gilroy.

Petite fête et beau gâteau, ce mardi soir à la marina Taina, pour le Cluster Maritime de Polynésie Française. Fondé le 2 juin 2014 pour rassembler les acteurs de l’économie maritime, du transport au tourisme en passant par la pêche, la recherche, l’environnement, la perliculture, les énergies, les services, la formation ou le conseil, le club fêtait dans la soirée ses 10 ans d’existence en présence de partenaires du public comme du privé. Un bilan de cette décennie d’efforts pour « faire mieux prendre en compte le maritime dans le développement du Pays » avait été dressé plus tôt dans la journée, lors d’une assemblée générale organisée à bord de l’Apetahi Express. L’occasion aussi pour le cluster de présenter son plan d’action 2024 – 2025, période marquée, au niveau national, par « l’année de la mer » qui débutera en septembre prochain et se terminera par la conférence des Nations-Unies pour l’Océan, à Nice en juin 2025. Et surtout de renouveler, comme tous les deux ans, les instances gouvernantes de l’association.

Stéphane Perez, PDG du Chantier naval du Pacifique Sud, a ainsi été élu président du Cluster Maritime. Il prend la suite de Tuanua Degage, patron du groupe Tuatea, séparé depuis mars des activités de son père, et qui tenait les rênes du cluster depuis 2020. Stéphane Perez, qui était déjà administrateur de l’association, est accompagné à la tête du bureau par Mailee Faugerat, directrice générale de Nautisports reconduite à la vice-présidence du cluster, et par Bud Gilroy, président du Conseil d’administration de Tahiti Tourisme, président du Tahiti Cruise Club et dirigeant de l’agence maritime de Fare Ute.