Stream event Tahiti : « tout ce qui nous importe, c’est de défendre la cause animale »

Le Stream Event Tahiti a débuté ce vendredi matin et durera jusqu’à dimanche 17 heures sans interruption dans la salle de jeu Arcadia dans le quartier de la mission. Il s’agit d’un événement caritatif en ligne, pendant lequel seize joueurs vont se relayer pour récolter des fonds, via une cagnotte leetchi, qui seront reversés à l’association Eimeo Animara.

Ariioehau Taumihau alias Choco, a organisé avec une vingtaine de personnes son premier évènement de jeu vidéo en streaming à Tahiti grâce à la plateforme Twitch. Le streaming c’est aussi un métier, mais pour seulement une personne à Tahiti qui est rémunérée pour diffuser ses parties de jeu vidéo en direct. Le Stream Event Tahiti (SET) lui est organisé bénévolement et les fonds récoltés seront entièrement reversés à l’association Eimeo animara qui œuvre pour la protection des animaux à Moorea. Les participants, sont mobilisés depuis vendredi matin 8 heures et pour trois jours entiers, comme l’explique Choco. « Quatre équipes de quatre streamers qui vont streamer à tour de rôle pendant 4 heures ». En parallèle une cagnotte sur la plateforme leetchi permet de récolter des dons.

Plus il y a de dons, plus il y a de défis pour les joueurs… Et de cadeaux pour le public

Pour mettre sur pieds le Stream Event Tahiti, Choco s’est inspiré d’une manifestation similaire née en 2016 en métropole, le « Z event ». Après une demi-heure de streaming 20 000 francs avaient été récoltés ce matin, l’objectif étant d’atteindre un million de francs. À la clé pour le public, un arsenal de gamer complet offert par la boutique Cyber tech qui met à disposition les locaux de sa salle de jeu Arcadia pour l’occasion. Mais d’autres cadeaux plus modestes sont aussi prêts à être mis en jeu, à chaque fois qu’un « pallier de donation » est dépassé : une tablette Ipad mini, des tickets pour la navette rapide Terevau, un téléphone, etc.

En plus des cadeaux, le public peut soumettre des défis aux streamers et les voir les réaliser toujours suivant le montant de la cagnotte. Par exemple dans la matinée lorsque le pallier de 10 000 francs de dons a été atteint, les streamers ont du manger un piment entier. Le live est à retrouver sur la page facebook de Stream event tahiti et sur la plateforme Twitch.

Pour ceux qui souhaitent faire un don, mais qui ne disposent pas de moyen de paiement en ligne, toute l’équipe sera présente aux trois pontons dimanche 25 septembre après 17 heures, avec une urne « IRL » (in real life).