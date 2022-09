Studio de la rue Cardella : 9 mois de sursis et 5 ans d’inéligibilité pour Gaston Flosse

Jugé le 20 septembre pour une inscription frauduleuse sur la liste électorale de Papeete lors des municipales de 2020, Gaston Flosse a été reconnu coupable ce mardi. Le président du Amuitahira’a a été condamné à 9 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans, un million de francs d’amende et 5 ans d’inéligibilité. Ces deux dernières peines étant assorties d’une exécution provisoire, elle ne seront pas suspendue en attendant l’appel que devrait former le Vieux Lion, déjà rendu inéligible pour 5 ans dans l’affaire de la citerne d’Erima en début d’année. Sa compagne Pascale Haïti a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et 500 000 francs d’amende, quant à Raymond Wohler, qui avait établi le bail frauduleux, il a écopé de 9 mois avec sursis et 500 000 francs d’amende.

Plus d’information à venir….