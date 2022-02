Studio de la rue Cardella : Gaston Flosse renvoyé en correctionnelle

Le Vieux lion est soupçonné d’avoir présenté un bail frauduleux pour pouvoir se présenter aux municipales de 2020 à Papeete. Il devrait être jugé le 19 avril pour « faux » et « tentative d’inscription indue » sur les listes électorales, a appris Tahiti infos.

C’est la mairie de Papeete qui avait déposé plainte, début février 2020, à quelques semaines du premier tour des municipales. Un mois plus tôt, le tavana Michel Buillard avait rejeté la demande d’inscription de Gaston Flosse sur la liste électorale de la commune, au motif que le leader orange ne remplissait alors pas la condition de résidence de 6 mois à Papeete. Mais pour le Vieux Lion, bien décidé à se lancer dans la course à la capitale, pas question de capituler. L’ancien président avait lancé une offensive juridique – et médiatique – pour faire reconnaitre qu’il habitait bien au numéro 4 de la rue François Cardella. Pas une adresse inconnue puisque l’immeuble Wohler, à quelques pas du marché, abrite depuis octobre 2017 et sur tout un étage, le siège du Tahoera’a – rebaptisé récemment Amuitahira’a.

Devant la commission de contrôle des listes, puis devant les juges, et surtout devant les micros et caméras, Gaston Flosse assure y loger de manière « effective et continue », comme l’exige la loi. Et fait même visiter le studio de 15 mètres carrés aménagé entre les bureaux du parti. Les images de sa kitchenette, sa penderie très fournie, et de son vélo d’appartement en avaient fait sourire plus d’un. Mais pas le parquet, qui après deux ans d’enquêtes, et comme l’écrit ce matin Tahiti Infos, a décidé de renvoyer le locataire devant le tribunal correctionnel. Déjà condamné définitivement à deux ans de prison avec sursis et à 5 ans d’inéligibilité dans l’affaire de la citerne d’Erima, il devrait être jugé le 19 avril pour « faux » et « tentative d’inscription indue » sur la liste électorale.