Engagé dans les championnats du monde Masters de l’International Surfing Association, Hira Teriinatoofa s’est qualifié ce mercredi pour la finale dans la catégorie des +40ans. Une qualification « compliquée » dans des conditions tout aussi difficiles, mais qui ne lui enlève en rien la joie d’accéder à l’ultime étape de l’épreuve. Patricia Rossi, quant à elle, est toujours en course : elle va surfer prochainement les dernières phases de repêchages avant une éventuelle qualification en finale chez les +40 ans et chez les +50 ans.

Lire aussi : Surf- Hira en demi-finale des Master de l’ISA

Hira Teriinatoofa va-t-il réussir à décrocher sa troisième médaille d’or ISA, au Salvador ? La question peut désormais être posée, puisque le Tahitien a réussi, non sans mal, à obtenir son ticket pour disputer la phase finale des championnats du monde Masters de l’ISA. Engagé chez les +40 ans, il a réalisé jusqu’à présent un parcours sans faute, évitant à chaque fois la case des repêchages. En quart de finale, il a retrouvé le Brésilien Diego Rosa et l’Américain Gilbert Brown, qu’il avait déjà affrontés lors des tours précédents. Mais il a surtout surfé contre Tyrell Johnson, premier des trois séries disputées et qui a également pris la tête en quart, laissant à Hira la deuxième position.

Sur les réseaux sociaux, le coach de l’équipe de France explique être « très content » d’être passé, mais confie aussi que cela n’a pas été facile de se frayer un chemin. « Il n’y avait pas beaucoup de vagues. Je savais que j’avais un cap à atteindre en deuxième vague et qu’il fallait que je m’améliore, explique-t-il dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Et je savais aussi que je pouvais y parvenir sur l’inside, dans les petites vagues en bas. C’est ce que j’ai fait, donc je suis passé, mais c’était chaud. »

Avec son concurrent sud-africain Tyrell Johnson, ils sont les premiers qualifiés pour une finale à quatre prévue demain, jeudi. Chez les femmes, Patricia Rossi, qui fait son retour en compétition lors de cette épreuve, est toujours en course. Contrainte de passer par les repêchages dans les deux catégories où elle est inscrite, +40 et +50 ans, elle se rapproche doucement des finales : il lui reste désormais à surfer un dernier heat dans chaque catégorie avant de pouvoir accéder au dernier carré.