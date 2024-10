Surf : Hira Teriinatoofa en demi-finale des Masters de l’ISA

Le coach de l’équipe de France de surf participe avec Patricia Rossi aux championnats du monde Masters de l’International Surfing Association (ISA). Après avoir remporté les deux premiers rounds de l’épreuve haut la main, le Tahitien a eu un peu plus de mal à se défaire de ses concurrents lors de son troisième passage où il pointe en deuxième position, s’assurant tout de même une place en demi-finale. Patricia Rossi, qui concourt chez les +40 ans et chez les +50 ans, peut encore accéder à la finale mais doit encore passer par les repêchages dans les deux catégories.

Hira Teriinatoofa et Patricia Rossi sont toujours en course au Salvador. Engagés sous les couleurs du fenua aux championnats du monde Masters de l’International Surfing Association, les deux aito n’en démordent pas. Pour le Tahitien de 45 ans, qui connaît bien le spot et ses vagues pour y avoir suivi l’équipe de France, la compétition se présente plutôt bien. Après avoir mené lors du round 1 et 2, il a eu un peu plus de mal au round 3. Il faut dire que le Brésilien Diego Rosa et l’Américain Ben Bourgeois ont donné du fil à retordre au champion, qui a finalement réussi à s’assurer une place en demi-finale à trois minutes de la fin. Au prochain round, il retrouvera Diego Rosa, qui l’a battu au round 3, ainsi que Gilbert Brown, deuxième derrière lui au round 2, mais surtout Tyrell Johnson, un concurrent sérieux puisqu’il a fini premier de ses trois séries. La multiple championne de Polynésie, Patricia Rossi, qui signe sur ces mondiaux son retour en compétition, a un peu plus de mal. Inscrite chez les +40 ans mais aussi chez les +50 ans, elle est au repêchage dans les deux catégories.