Surf : Michel Bourez et Vahine Fierro toujours en course aux mondiaux

Les surfeurs polynésiens tiennent bon la vague au Salvador, où ont lieu les Mondiaux de surf. Michel Bourez est qualifié pour le cinquième tour et Vahine Fierro, toujours en lice dans le tableau de repêchage, peut toujours croire à une qualification olympique.

Jeudi, la France a viré en tête du classement des 51 nations participantes aux Mondiaux organisés au Salvador par l’International Surfing Association (ISA). une compétition dans laquelle sont mises en jeu les 12 derniers tickets qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo, qui auront lieu fin juillet. Si quelques grosses têtes d’affiche, déjà qualifiées, ont préféré de ne pas se mouiller, les vagues de El Sunzal et la Bocana semblent sourire aux champions polynésiens. Ainsi Michel Bourez a assuré hier sa qualification au 5e tour, en terminant deuxième de son heat. « Ça fait plaisir de passer plus de tours, a déclaré auprès de la Fédération française de surf celui qui a enchaîné les déconvenues sur le circuit pro ces derniers mois. On n’a pas de pression car on est déjà qualifiés avec Jérémy (Florès) ». Vahine Fierro, elle, continue son marathon en tableau de repêchage, en passant deux nouveaux tours. « À l’eau, j’ai pensé à tous les entraînements que l’on a fait pendant le stage national ici. Avec plusieurs séries chaque jour. J’ai enchaîné deux heats à la suite mais j’étais préparée, précise-t-elle, toujours à la FFS. Je suis juste heureuse de faire la compétition. Je n’ai pas de pression. Je veux juste bien surfer et bien gérer mes séries ».

Le prochain round est prévu vendredi pour les deux aito. Dès 4 heures du matin, heure de Tahiti, le Spartan, déjà qualifié pour les JO, doit rencontrer le Japonais Kanoa Igarashi, le panaméen Isauro Elizondo et le Français Jérémy Florès pour une place en demi-finales. Trois heures plus tard, Vahine Fierro entamera son sixième tour de repêchage. La Polynésienne a donc fait la moitié du chemin vers la finale des Mondiaux. « Elle a montré son aisance sur la longue droite de Sunzal où la puissance de son surf de dos a fait mouche », écrit la Fédération française. Une de ses coéquipières – et concurrente pour la place aux Jeux -, la Réunionnaise Cannelle Bulard a été éliminé jeudi. La Basque Pauline Ado, championne du monde 2017, s’est quant à elle maintenue dans le tableau principal et fera partie des huit demi-finalistes samedi.