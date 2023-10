Surf : Mihimana Braye, « le travail commence à payer »

Le surfeur de Papara s’est hissé en finale de la dernière étape des Challengers Series de la WSL le weekend dernier. Il s’agit là de la plus belle performance de toute sa carrière. Un résultat « motivant » pour celui qui a récemment changé sa stratégie d’entraînement. De retour au fenua depuis mardi, il fait le point sur cet exploit de bon augure pour la poursuite de ses objectifs avec en ligne de mire une éventuelle qualification pour les prochains Jeux olympiques.

Il l’a fait. Mihimana Braye a été costaud le week-end passé sur la dernière étape des Challengers Series. Après avoir éliminé les Américains Shion Crawford et Colby Colapinto en quarts, le champion de 27 ans s’est hissé jusqu’en finale de cette sixième étape à Saquarema face au brésilien Samuel Pupo. Selon le surfeur de Papara ce résultat, sur l’une des plus prestigieuse compétitions de surf au monde, est « énorme pour Tahiti mais aussi pour la France ». Il s’agit d’ailleurs de sa première finale sur le circuit WSL et donc de la meilleure performance de sa carrière professionnelle débutée il a 8 ans maintenant. « J’ai vraiment réussi à montrer mon surf et à performer. Le surf que je produis ici, j’ai réussi à le reproduire au Brésil et ça a vraiment bien marché pour moi », se réjouit le champion.

Cette performance, qui lui fait finir la saison sur une note positive, vient ajouter de la valeur à son palmarès qui a été particulièrement gratifiant cette année. On se souvient notamment de sa cinquième place sur le main event de la Tahiti pro il y a quelques mois, mais aussi de sa seconde place sur la Rangiroa Pro ou bien encore de sa cinquième place sur le Caparica Surf Fest 2023 et la Local Motion Surf Into Summer. Le champion a aussi fait neuvième sur Pro Santa Cruz.

Une nouvelle stratégie d’entraînement

Des résultats « encourageants » qui interviennent pourtant après « une période de doutes et de remise en question » explique le champion qui rêvait depuis plusieurs années déjà d’exceller sur le circuit des Challengers Séries. C’est désormais chose faite grâce notamment à un changement complet de sa stratégie d’entraînement lors de la « off season ». Encadrement, préparation, environnement, le Tahitien n’a rien laissé au hasard : « J’avais une bonne équipe autour de moi dans tout ce qui est la préparation invisible » assure le champion qui s’était mis en tête de tout donner cette année. Une décision qui semble porter ses fruits et qui reflète « le travail » qu’il fournit.

Les JO et le WCT en ligne de mire

Grâce à ce résultat, le surfeur se classe désormais 24e au général, alors qu’il était 70e avant cette compétition. Classé 51e au général la saison passée, elle est désormais le 3e meilleur Français des Challengers Series, après s’être aligné sur seulement 3 des 6 étapes du circuit. « J’ai gagné en confiance et j’ai réalisé que grâce à cette deuxième place, j’ai monté rapidement dans le classement. » Prochain objectif pour Mihimana, se qualifier pour les JO à l’occasion du prochain championnat du monde ISA prévu à Puerto Rico en février prochain. Pour y parvenir, il devra ainsi se classer parmi les 6 meilleurs de l’épreuve. L’autre ambition du surfeur reste bien entendu de se qualifier sur le WCT et pour ce faire, il compte bien s’aligner sur toutes les étapes des Challengers Series l’an prochain.