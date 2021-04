Syndicats de fonctionnaires : les explications du nouveau secrétaire général du SFP

Suite à l’article paru sur notre site internet le 12 avril 2021, intitulé Un nouveau syndicat de fonctionnaires créé aujourd’hui, le Syndicat de la fonction publique a souhaité user de son droit de réponse. Nous publions donc ci-dessous le texte envoyé par son nouveau secrétaire général, Olivier Champion, dans son intégralité.

« Si les bilans moraux et financiers ont été validés par quelques personnes en assemblée générale, cela ne représente ni un satisfecit, ni un blanc seing donné par les adhérents, et encore moins un droit automatique à être réélu.

Les indemnités du CESEC que M. TOUMANIANTZ a perçues à son seul profit ne sont pas la raison principale qui nous a poussé à changer notre leadership. Ce dernier consacrait tout son temps de décharge syndicale au CESEC et délaissait l’activité syndicale qui est notre raison d’être. Les plaintes des agents se sont accumulées, il était injoignable, réagissait avec beaucoup de retard et les témoignages que nous recueillons aujourd’hui vont tous dans le même sens. Par ailleurs, M. TOUMANIANTZ a outrepassé ses prérogatives de secrétaire général pour avoir engagé le syndicat, sans autorisation, dans un pourvoi en cassation qui n’intéressait que sa personne. Ce pourvoi qui concernait des heures supplémentaires imaginaires a évidemment été rejeté et il a payé les 656 000 FCP d’honoraires d’avocat sur le budget du syndicat.

Contrairement au conseil d’administration qui n’a pas souhaité l’éclabousser, lui ne se gêne pas pour déverser des mensonges auprès de nos adhérents pour les convaincre de se rallier à lui. Il joue la politique de la terre brûlée en confisquant la liste des adhérents et détruisant tous les contacts et les mails, ce qui en dit long sur sa moralité.

Enfin, dire qu’il ne lui a pas été signifié ce qui lui était reproché est un énorme mensonge puisque deux mois avant le renouvellement du bureau, il a reçu un courrier qui relatait l’ensemble des griefs qui lui étaient imputés. Mais enfermé dans son autosatisfaction, il a dénigré chacune de nos remarques et a même déclaré assumer le fait de ne rien reverser au SFP. Il s’est même permis de provoquer l’auteur du courrier en lui disant de se présenter s’il n’était pas satisfait… ce que ce dernier a fait avec le succès que l’on sait. »

Pour le syndicat, son secrétaire général

Olivier CHAMPION