Syndicats et patronat déjà contre la réforme des retraites

Dans un communiqué transmis vendredi matin à la presse, les partenaires sociaux affirment avant même le passage du texte au CESC leur « désaccord sur le fond et sur la forme de l’assurance vieillesse telle que proposée par le gouvernement ». Syndicats et patronats précisent qu’ils clarifieront « leurs propositions dans le cadre de travaux à venir au sein du CESC et du Conseil d’administration de la CPS ».

Le conseil des ministres a validé mercredi le texte sur la réforme de la protection sociale généralisée, ainsi que son volet retraite. Et malgré les points de convergence trouvés avec les partenaires sociaux lors de réunions sur le dossier, syndicats et patronats ne sont pas satisfaits pour autant. Dans un communiqué commun transmis vendredi matin, le Medef, le CPME, la CSTP-FO, A ti’a i mua, CSIP, Otahi et O oe to oe rima expliquent vouloir « affirmer une nouvelle fois leur désaccord sur la forme et sur le fond de la réforme de l’assurance vieillesse telle que proposée par le gouvernement ». Sans plus de précisions.

Les partenaires sociaux se disent « soucieux de traiter la réforme de la PSG dans son ensemble et avec des propositions cohérentes, responsables, solidaires et justifiées » avant d’indiquer qu’ils s’attacheront « à clarifier leurs propositions dans le cadre de travaux à venir au sein du CESC et du Conseil d’administration de la CPS ».