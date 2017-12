Deux véhicules brûlent dans un parking de Papeete

Un incendie s’est déclenché vendredi après-midi dans le parking fermé de l’immeuble Santa Anna à Papeete. Deux véhicules ont brûlé.

Deux véhicules, une voiture et une moto, ont brûlé vendredi en début d’après-midi dans un incendie dans le parking de l’immeuble Santa Anna, quartier Paofai à Papeete. Les pompiers de Papeete sont rapidement intervenus et ont réussi à éteindre le feu qui n’a pas fait d’autres dégâts. On ne sait pas encore ce qui a provoqué l’incendie.