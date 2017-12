L’offre d’Air Tahiti Nui pour contrer French Blue

Air Tahiti Nui a annoncé vendredi la mise en vente d’une offre « éco-light » avec un vol Papeete-Paris-Papeete sans bagage en soute. Une première pour la compagnie locale qui débutera au mois d’avril, soit un mois avant l’arrivée de French Blue.

A l’heure où la compagnie low cost, French Blue, arrive en Polynésie, c’est la compagnie au tiare, Air Tahiti Nui, qui a décidé la première de répondre à la concurrence à venir. Air Tahiti Nui se met au vol sans bagage sur le trajet Papeete-Paris-Papeete. C’est l’objet de sa nouvelle offre « éco light » à 142 000 Fcfp qui comprend la place, un bagage cabine de 10 kg (contre 12 kg sur la première offre French Blue) et le repas (French Blue n’en propose pas dans sa première offre), ainsi que les miles et le « service Air Tahiti Nui » et aucun bagage en soute.

Il est déjà possible de réserver, mais uniquement pour les vols à partir du 9 avril 2018. En moyenne saison, le prix affiché est de 161 000 Fcfp, et 211 000 Fcfp en haute saison.