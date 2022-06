Tahinavai Candelot, candidate n°2 : « l’élection de Miss Tahiti, c’est avant tout un travail sur soi »

Tahinavai Candelot, 25 ans et assistante commerciale et administrative au sein d’une banque, est la candidate numéro 2 à l’élection Miss Tahiti 2022. Un concours qui est pour elle l’occasion de « s’extérioriser » et « s’affirmer en tant que femme ». Mais au delà des objectifs personnels, l’élection doit être l’occasion de faire passer des messages : sur la solidarité, la jeunesse, ou encore l’emploi local.

La candidate numéro 2 au concours de beauté Miss Tahiti 2022 s’appelle Tahinavai Candelot. Elle est originaire des Marquises et des Australes mais c’est avant tout pour elle-même qu’elle « a mis un pied dans ce concours ». Car Miss Tahiti doit permettre à l’assistante administrative et commerciale d’une banque de la place de « s’extérioriser », de « s’affirmer en tant que femme », de « faire preuve de détermination ». Bien sûr, sur scène et dans les médias, c’est aussi vers les autres qu’elle se tourne. Avant tout pour véhiculer des valeurs de « respect et de solidarité ». Aussi pour défendre des causes : à 25 ans, elle appelle à mieux prendre en compte les besoins d’une jeunesse polynésienne « dénuée de sens ». Faire émerger des sources de « divertissement » donc, mais surtout offrir à cette jeunesse locale « Plus de facilité pour obtenir un emploi et subvenir à ses besoins ».

Pour voter pour Tahinavai Candelot, envoyez « MISS TAHITI 2 » au 7588.

L’élection aura lieu le 24 juin à la mairie de Papeete à partir de 18 heures. Les places sont en vente sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute. À noter que les candidates n°4, 5 et 6 seront dans nos studios ce mercredi 8 juin (à partir de 8 heures en direct sur Tiare FM et à partir de 9 heures sur Radio1), avant les candidates n°7,8, 9 et 10 le jeudi 9 juin.