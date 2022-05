Les 10 candidates à Miss Tahiti 2022 dévoilées

Elles sont âgées de 20 à 25 ans et issues de toute la Polynésie. Les candidates à l’élection Miss Tahiti 2022 ont été présentées ce mercredi lors de la traditionnelle conférence de presse qui lance l’événement. Elle se préparent d’ores et déjà pour le gala du 4 juin sur le motu de l’Intercontinental Tahiti et bien sûr pour le grand soir. La soirée d’élection retrouve son plein format à la mairie de Papeete le 24 juin. Un tour du monde dédiée à quatre icônes polynésiennes : Anne Chevalier, l’une des premières actrices du fenua, Madeleine Moua, danseuse de renom, Teura Bauwens, 1e miss Tahiti élue en 1960 et Augustine Leou célèbre couturière créatrice des robes Purotu et Pomare.