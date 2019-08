Tahiti en tête des mondiaux de va’a longue distance

La délégation tahitienne occupe le haut du tableau des médailles des championnats du monde de va’a longue distance qui se déroule en ce moment à Brisbane en Australie.

Et cinq médailles de plus pour Tahiti qui est en tête du classement général des championnats du monde de va’a longue distance à Brisbane en Australie. Pour la troisième journée de compétition, Rudolph Bernadino a décroché l’or en Master Men 60 V1. Mahinatea Lorfèvre est montée sur la plus haute marche du podium en Master Woman 50 V1. Enfin les Junior 19 Boys ont eu aussi été récompensés par une médaille d’or. Deux médailles d’argent se sont ensuite ajoutées avec Daniel Leprado en Master Men 40 V1 et Mahia Berdichevski Poroi en Junior 19 women V1.

Tahiti s’impose ainsi avec un total de 13 médailles : 9 en or, 3 en argent et 1 en bronze.