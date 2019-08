«Back To School» : c’est la rentrée aussi pour les activités !

L’association Papeete Centre Ville organise samedi 17 août l’opération Back to School de 9h à 17h, place de la Cathédrale à Papeete. À cette occasion, on retrouvera plus de 70 stands proposant activités sportives et loisirs parascolaires et périscolaires.

Pour cet évènement qui se déroule autour de la Cathédrale, ce sont plus de 70 stands qui proposeront des activités et loisirs parascolaires et périscolaires (clubs sportifs, prestataires en renfort scolaire, écoles de danse, écoles de musique, etc.) Bref, de quoi occuper vos enfants durant l’année scolaire qui s’ouvre.

Cette année, il y aura des stands innovants, tels que gobabygym, kona tri, danse hawaïenne de Halau Ka Lei O Hi’iaka, danse orientale etc.… Cerise sur le gâteau, Miss Tahiti et ses dauphines feront une longue séance de dédicaces de 9h à midi.