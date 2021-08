Tahiti et Moorea confinées le dimanche, l’accès aux îles restreint

Le haut-commissaire Dominique Sorain, accompagné du président du Pays, a annoncé mercredi soir le renforcement des restrictions sanitaires. Tahiti et Moorea seront confinées le dimanche, et même l’accès aux plages sera interdit. Il faudra montrer une preuve de vaccination ou un test négatif pour embarquer à destination de toutes les îles de Polynésie.

« Jamais nous n’avions connu une telle situation, y compris à l’automne (sic) dernier », a d’abord rappelé Dominique Sorain. Entre le 6 juillet et le 11 août, la Polynésie est passée de 0 cas et 0 hospitalisations à 198 hospitalisations dont 28 en réanimation, et un taux d’incidence supérieur à 1 500. Au point, dit le haut-commissaire, « qu’on parle d’installer des lits dans la nef de l’hôpital. » L’objectif premier est donc de diminuer la pression sur l’hôpital.

Outre le couvre-feu qui rentre en vigueur ce mercredi soir à minuit et s’appliquera ensuite de 21 heures à 4 heures du matin, d’autres leviers sont actionnés, après concertation mercredi après-midi avec les tavana des îles du Vent.

Les manifestations et compétitions sportives et les manifestations culturelles sont interdites à partir de ce jeudi, même si les autorités prévoient d’autoriser les activités périscolaires et les entraînements, sous des conditions qui restent encore à préciser. La Super Aito prévue le 21 août et l’étape du WCT de surf à Teahupo’o, prévue du 24 août au 3 septembre, ne se tiendront pas.

Mais les deux mesures les plus fortes qui viennent d’être annoncées sont le confinement des habitants de Tahiti et Moorea le dimanche, et la limitation des départs vers les îles aux personnes vaccinées ou testées négatives.

Dimanche confiné pour les habitants de Tahiti et Moorea

Pour éviter les excès festifs le confinement est remis en place le dimanche, à Tahiti et Moorea, même si les navettes maritimes continueront d’opérer. Ainsi, couplé au couvre-feu, il sera interdit de sortir de chez soi sauf dérogation, du samedi soir à 21 heures au lundi matin à 4 heures. Mais ce confinement, prévient le haut-commissaire, pourrait être élargi aux autres jours de la semaine si la situation évoluait encore défavorablement. Il sera donc possible d’aller faire des courses de première nécessité, uniquement dans les magasins d’alimentation et les rayons alimentaires des grandes surfaces. Il sera également possible d’aller aux offices religieux, mais le Pays et l’État doivent rencontrer les représentants des églises pour limiter encore plus les rassemblements dominicaux. À noter que l’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a pris de l’avance et fermé tous ses lieux de cultes jusqu’à nouvel avis, en encourageant ses fidèles à se vacciner et à se méfier des fake news.

Protéger les îles

Tous les archipels sont touchés et les contaminations ont pour origine des personnes venant de Tahiti, affirment les autorités. Toutes n’ont pas les structures de santé adéquates pour accueillir les malades les plus atteints, et les évacuations sanitaires se multiplient pour acheminer des patients vers un hôpital déjà engorgé. L’embarquement sur un vol ou un bateau ne sera donc ouvert qu’aux personnes vaccinées ou présentant un résultat négatif au test Covid.

Si le haut-commissaire explique qu’il ne s’agit pas encore d’un pass sanitaire « au sens strict du terme, ça nous permettra peut-être de voir quelles sont les contraintes techniques pour mettre en place un pass sanitaire. »

À Tahiti-Faa’a, l’auto-test remplace le prélèvement par les personnels de l’Institut Malardé

Pour « recentrer les personnels de santé sur les missions liées au dépistage de la population » un kit d’auto-test avec les instructions sera remis au débarquement et une zone dédiée sous supervision d’un agent ILM est aménagée pour permettre aux voyageurs de réaliser sur place leur auto-test et le déposer entre 5 et 10 heures du matin. En dehors de ces heures, les voyageurs peuvent remettre leurs tests auprès des hôtels et établissements d’hébergements touristiques de Tahiti et Moorea, ou directement à l’ILM, ou encore à l’un des points de dépôt. Le reste du protocole est inchangé. Les statistiques montrent que « 99% des voyageurs qui viennent des États-Unis et 97% de ceux qui viennent de métropole le sont aussi. Et l’expérience nous enseigne qu’il n’y a plus qu’un ou deux cas positifs pour 1 000 personnes. Il faut donc se rendre à l’évidence, le virus ne se diffuse pas à cause des touristes qui sont tous vaccinés, mais se propage sur le territoire par les contacts qu’entretiennent les résidents. »

Arrivée de vaccins, tests et réservistes sanitaires

Les livraisons de vaccins et de tests se poursuivent. 14 000 doses de vaccin Pfizer sont attendues d’ici à la fin du mois d’août, s’ajoutant aux 70 000 doses de Pfizer et de Janssen encore disponibles. Cette semaine, 45 000 tests seront livrés à la Polynésie. Enfin, 12 réservistes sanitaire arrivent au fenua la emaine prochaine, en complément des professionnels de santé que le Pays a demandés à la Nouvelle-Calédonie. Sur ce point, rien n’est encore sûr : la prolongation de la fermeture des frontières calédoniennes jusqu’à la fin de l’année aurait douché les bonnes volontés des soignants calédoniens qui redoutent de ne pouvoir rentrer chez eux avant longtemps s’ils venaient en Polynésie.