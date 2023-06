Tahiti Fashion Week : « Ce qu’on demande aux créateurs, c’est de s’éclater »

La 9e édition de la Tahiti Fashion Week est lancée ce mercredi avec au programme trois soirées de défilés et deux jours de showrooms à l’Intercontinental de Faa’a. L’occasion de mettre en avant une trentaine de créateurs locaux, et surtout de les encourager à innover, surprendre, « s’ouvrir sur le monde »… et bien sûr se faire plaisir.

Tout est prêt, ou presque, dans les salons de l’Intercontinental de Tahiti, qui accueilleront à partir de ce mercredi et pour trois soirées les défilés de la Tahiti Fashion Week. Cette 9e édition, toujours pilotée par Alberto Vivian, ne s’écarte pas de la recette qui en a fait le rendez-vous incontournable de la mode au fenua : les vêtements, bijoux et accessoires de 35 créateurs locaux seront présentés, dans les soirées Moana et Poerava, par 14 jeunes aspirantes au mannequinat, tout aussi locales. Si ces dernières sont en compétition pour une place au soleil de Milan sous l’aile de l’agence Brave Model Management, les designers eux ne sont pas en concours, mais davantage en démonstration. Et Agnès Genefort, la responsable de la création et de la logistique l’assure : ces défilés auront de quoi étonner cette année.

C’était d’ailleurs tout ce à quoi étaient encouragés ces derniers mois les professionnels sélectionnés, dont une dizaine vont faire leur première apparition dans cette semaine de la mode. Une participation à la Tahiti Fashion Week exige certes « beaucoup de travail » – chacun d’entre eux a dû « sortir » 14 pièces originales pour cette édition – mais « le maitre-mot, c’est éclatez-vous, c’est ce qu’on leur demande vraiment », assure la responsable. « Ça arrive une fois dans l’année, au niveau création, il faut tout sortir. Tant pis si ça n’est pas portable, tant pis si ça n’est pas vendable, vos collections découleront de ce que vous avez présenté pendant cette semaine », complète-t-elle.

Des réalisations présentées dans le défilés, bien sûr, mais aussi dans des journées de showrooms samedi et dimanche dans le hall de l’hôtel de Faa’a. Deux jours de rendez-vous des vrais fashionistas, mis en place « à la demande des créateurs n’ayant pas de point de vente physique » et qui rassembleront 17 des designers des défilés. « L’idée, c’est de permettre au public, qui a vu certaines pièces, de les retrouver, reprend Agnès Genefort, et pour les créateurs de proposer toute leur collection – pas seulement ce qui a défilé, de fidéliser la clientèle. »

L’année dernière, le showroom avait aussi attiré des clients de l’hôtel, contents de pouvoir rentrer chez eux avec des créations polynésiennes. Mais il s’agit surtout de « créer l’échange » avec les clients locaux et avec les autres professionnels. « Pour faire de la bonne création, il faut connaitre le monde de la mode », répète Alberto Vivian, qui se félicite qu’après huit éditions, le secteur a « évolué », gagnant en audace, en originalité. « Les gens ont de l’or dans les mains en Polynésie, beaucoup ont des choses à dire, il y a un goût de l’esthétique », complète Agnès Genefort. La Tahiti Fashion Week est là pour les aider à se « révéler ».

Des places pour les soirées de défilé, ce mercredi jeudi et vendredi sont encore disponibles sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à l’accueil de vos radios à Fare Ute.