Hippisme : le retour de la course en pareu et des paris

La première journée de courses hippiques du Heiva est prévue ce dimanche. Au programme, quatre épreuves, dont la traditionnelle course en pareu qui sera particulièrement disputée cette année.

Ça va galoper. À l’occasion du Heiva i Tahiti, l’Association hippique de Polynésie française et le ministère de la Culture prévoient trois journées de courses. La première aura lieu ce dimanche a l’hippodrome. Au programme quatre épreuves dont la fameuse course « Pareu heiva iti », un rendez-vous d’un autre temps que les organisateurs souhaitent voir perdurer « pour faire vivre la tradition ». Les courses de ce type, véritables « spécialités locales », font depuis toujours partie du paysage culturel. Chaque année, plusieurs centaines de spectateurs se déplacent pour y assister et ceux qui se rendront à l’hippodrome ce dimanche ne seront pas déçus selon les organisateurs. « Je pense pas qu’il y en ait un qui prenne la tête, on risque d’avoir un très beau spectacle bien groupé, assure Alain Santoni. Et puis surtout il y a des paris qui vont se faire sur deux courses cette fois-ci. »

Cette année, six cavaliers prendront le départ et monteront à cru, vêtus de pareu, pieds nus et couronnés de fleurs. Pour cette édition 2023, ni Heiva, la jument star « qui sortait un peu du lot » ni Harley le grand gagnant de l’année dernière ne seront présents. Tous les participants ont donc la possibilité de gagner. Le rendez-vous est à noter à 15 h 40, mais il sera précédé dés 13 heures d’une démonstration d’une course de galop, suivi par une course de trot attelé à 15h05. La dernière épreuve sera une course amble attelé mais prévue, elle aussi, en pareu.