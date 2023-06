Plus confortable, plus rapide et « moins cher »… l’Apetahi Express en service dès le 30 juin

Le catamaran flambant neuf commandé par le groupe Degage pour la ligne Tahiti-Raromatai a quitté son chantier naval du Vietnam et arrivera en passe de Papeete le 23 juin. Le groupe propriétaire de Aremiti promet des temps de trajet raccourcis et des économies de carburant qui seront répercutées sur les tarifs.

Après les tests en mer, le grand large pour l’Apetahi Express. Le nouveau navire commandé par le groupe Degage en 2021, au moment de la relance de la ligne des Raromatai, a quitté hier les chantiers d’Austal au Vietnam. À son bord l’équipage de la compagnie n’a pas encore pris les commandes mais est déjà en rodage : le capitaine Faaora Faraire, le chef mécanicien Toarii Boussard et le chef électricien Heimana Teriierooiterai découvrent leur futur navire aux côtés d’un équipage spécialisé dans le convoyage. Il fallait bien ça pour ce navire qui a coûté 2,5 milliards de francs à la commande dont un peu moins d’un milliard de défiscalisation. Un investissement justifié d’après le groupe Degage : l’arrivée de l’Apetahi Express, qui doit remplacer le vérénable Aremiti 5 à partir du 30 juin, après une arrivée passe de Papeete le 23 et un baptême officiel le 28, doit « tout changer » pour la ligne Tahiti – îles Sous-le-Vent.

L’armateur promet en effet un bateau plus confortable, « spécialement conçu » pour cette traversée parfois difficile les jours de mara’amu. Un bateau plus efficace aussi, qui malgré ses 574 places – sans compter le sun deck – doit relier Tahiti à Huahine en trois heures, et faire les traversées inter-îles (Huahine – Raiatea ou Taha’a – Bora Bora) en moins d’une heure. Le groupe maritime, qui se félicite d’avoir déjà transporté plus de 150 000 passagers depuis la reprise de la ligne en 2021, explique aussi que le nouveau catamaran, aux moteurs modernes et au profil plus effilé, sera moins gourmand en carburant. Et que les économies réalisées seront bien répercutées sur le prix des billet : un peu moins de 10 000 francs l’aller-retour Tahiti – Raromatai, 2 000 de plus en période de vacances, et 6 900 francs le Huahine – Bora, toujours hors vacances. Des prix réduits déjà lancés depuis deux semaines avec l’Aremiti 5, qui ne devraient pas varier en fonction de la demande ou du moment de la réservation. L’Apetahi Express doit surtout densifier cette ligne conçue comme un concurrent efficace à l’avion : trois allers-retours seront programmés toutes les semaines à partir du 30 juin.