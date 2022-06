Tahiti Fashion Week : la mode fait son show !

Durant trois jours, Tahiti va vivre au rythme de la Fashion Week. Du 8 au 10 juin à l’InterContinental de Faa’a, la mode et les créations polynésiennes seront mises à l’honneur, notamment par les 16 mannequins qui sont en compétition pour gagner un contrat dans une célèbre agence milanaise.

Après l’édition 2020 en mode digital en raison du covid, la Tahiti Fashion Week revient cette année avec des nouveautés et notamment la participation de plusieurs lycées professionnels, explique Alberto Vivian, cheville ouvrière de l’événement depuis sa création.

Au total, 45 créateurs de mode et de bijoux de Polynésie, mais aussi de Nouvelle-Zélande, de New-York, ou de Paris participeront à l’événement organisé cette fois, après plusieurs années dans les jardins de l’assemblée, à l’hôtel InterContinental, choisi pour des questions logistiques et pratiques. Sur ce nouveau podium, 16 candidates âgées de 17 à 21 ans, tenteront de remporter le concours de mannequins. À la clé, un contrat avec l’agence de mannequins Brave Management de Milan. Alberto Vivian insiste sur la beauté mais aussi et surtout sur la diversité des jeunes femmes sélectionnées.

Les gagnantes seront désignées par l’agence de mannequins lors de la soirée exceptionnelle du vendredi 10 juin. Plusieurs collections de vêtements, d’accessoires et de

bijoux seront ainsi présentées par des créateurs locaux et internationaux. Parmi les invités, le styliste belge Olivier Theyskens, « découvert » par Madonna à la fin des années 90, puis à la tête de Rochas et de Nina Ricci avant de reprendre sa liberté. Il associera sa collection avec de l’artisanat local.