Tahiti Pro Teahupoo : fin de la route pour Michel Bourez et Kauli Vaast

La Tahiti Pro Teahupo’o a repris mardi matin dans de bien meilleures conditions qu’au début de la compétition. Dans la matinée, de belles vagues ont porté chance à Michel Bourez et Kauli Vaast qui se sont qualifiés in extremis pour le « round of 16 ». Hélas, dans l’après-midi, les deux surfeurs tahitiens se sont inclinés, Michel Bourez devant Owen Wright et Kauli Vaast devant Jeremy Flores.

Elle était promise, elle n’a pas déçu. La grosse houle attendue depuis ce weekend est bien arrivée mardi sur le spot de la passe de Hava’e à Teahupo’o. Les surfeurs internationaux ont pu s’affronter sur des vagues de 2m50 à 3m sur le round 3. De bonnes conditions qui ont offert du beau spectacle notamment lors de la 4ème série qui opposait Michel Bourez à Sebastien Zietz. Si l’Américain avait de l’avance durant toute la série, le Spartan a pris l’avantage dans la dernière minute avec une vague lui assurant la qualification.

De son côté, le jeune vainqueur des trials, Kauli Vaast, 17 ans, a parfaitement gérer sa série en se qualifiant lui aussi sur une très belle dernière vague notée 7,83. Le jeune surfeur s’est ainsi imposé avec 14,50 points contre 12,16 pour Kolohe Andino, actuellement numéro 1 du classement provisoire de la World Surf League.

À noter également sur ce troisième tour, la victoire de l’Australien Jack Freestone sur Kelly Slater.

Une matinée de rêve, mais une après-midi fatale pour les deux Tahitiens

La compétition s’est poursuivie sur le round of 16 au cours duquel Michel Bourez affrontait Owen Wright. Le Spartan a d’abord scoré 8,67 points, puis l’Australien a enchaîné deux vagues à 8,83 et 9,67 points. Michel Bourez a ensuite chuté, puis obtenu un 9.43 sur un magnifique tube, pas assez pour remporter la série et il ne restait plus assez de temps pour tenter une autre vague. Score final : 18,50 pour Owen Wright et 18,10 points pour Michel Bourez.

Kauli Vaast, de son côté, faisait face à Jeremy Flores. Le Réunionnais s’est offert le meilleur score de la journée, un 9,93, suivi d’un 5,93 points. Kauli Vaast a scoré 6.73 sur un premier tube, avant une chute dans laquelle il casse sa planche. Son dernier tube à deux minutes de la fin lui vaut 7,33 points. Score final : 15.76 pour Jérémy Flores et 13.66 pour Kauli Vaast.