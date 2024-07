Surf : le WCT s’éloigne pour Mihimana Braye, Kauli Vaast en mission

Kauli Vaast et Mihimana Braye sont entrés en lice cette nuit en Afrique du Sud, sur le Ballito Pro. Il s’agit de la troisième étape, sur six, des Challengers Series, le circuit qualificatif pour le Championship Tour (WCT). Si le premier cité a brillé, le second a fortement compromis ses chances de qualification pour l’élite mondiale avec une défaite d’entrée. Engagée dans le tableau féminin, dont elle avait pris la 2e place l’an passé, Vahine Fierro n’a pas encore fait ses débuts.

Après une parenthèse tahitienne, sur la Tahiti Pro, avec plus ou moins de réussite – Kauli Vaast n’ayant pas passé les trials au contraire de Mihimana Braye, et Vahine Fierro l’ayant emporté chez les dames – les trois surfeurs polynésiens sont repartis dans leur course à la qualification pour le WCT 2025. Le Ballito Pro, troisième étape des Challengers Series, la 2e division, vient de débuter en Afrique du Sud, dans la région de Durban.

Kauli Vaast domine le leader d’entrée, Mihimana Braye déjà éliminé

Directement engagés au 2e tour, du fait de leur classement, Kauli Vaast et Mihimana Braye ont connu des débuts contrastés pour leur entrée en lice. Le surfeur de Vairao d’abord dominé une série relevée, où figurait notamment le leader des Challengers Series Samuel Pupo, qui fait l’ascenseur entre les deux premières divisions mondiales depuis trois ans. Le Brésilien, pensionnaire du WCT en début d’année avait ensuite été relégué, victime du « cut » de la mi saison fin avril. Cette nuit, il a pris la 2e place derrière le Tahitien et devant l’Australien Walters et le Portugais Ribeiro. De son côté, Mihimana Braye n’a pas réussi à s’exprimer. Avec deux meilleures vagues notées à 4,57 puis 4,07 il a terminé bon dernier de sa série, dominée par l’Australien Jacob Willcox, lui aussi relégué du CT après le cut.

Pour rejoindre l’élite mondiale du surf l’a prochain, les deux Tahitiens doivent se classer parmi les dix meilleurs au terme des six étapes du calendrier des Challengers Series. Les hommes étaient plus loin avant leur escapade sur la côte Est-Africaine : Mihimana Braye était 45e, après avoir achevé les deux étapes australiennes avec une 25e place puis une élimination au premier tour, tandis que Kauli Vaast, défait au premier tour à Gold Coast puis au deuxième à Sydney était classé au 55e rang. Si cette mission WCT s’annonce d’ores et déjà très compliquée pour Mihimana, après sa défaite cette nuit, Kauli peut encore croire en ses chances pour une qualification l’an prochain. Il lui faudra pour cela marquer de gros points cette semaine à Ballito : il affrontera trois Brésiliens lors sa prochaine série, en 16e de finale, dont deux anciens pensionnaires du WCT : Deivid Silva, fraichement relégué à la mi-saison, et Ian Gouveia, membre de l’élite mondiale en 2018.

Vahine Fierro en attente

Pour voir le WCT l’an prochain, Vahine Fierro doit, elle, figurer dans le top cinq féminin des Challengers Series. Un classement qu’elle loupe de peu depuis plusieurs années. Avant cette troisième étape sud-africaine, la surfeuse de Huahine était 9e, après sa 9e place à Gold Coast et sa 5e à Sydney. Le tableau féminin du Ballito Pro n’a pas encore débuté : directement engagés en 16e de finale, Vahine Fierro fera face à l’Australienne Macy Callaghan, la Basque Janire Etxabarri et la Hawaiienne Eweleiula Wong. L’an passé, la Polynésienne était arrivée en finale de cette étape.