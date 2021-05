Le ParauParau Tahiti – PPT, créé par Tahiti Tourisme en 2018, est devenu l’événement professionnel de référence de l’industrie du tourisme à Tahiti. Annulé en 2020, il sera organisé en virtuel du 17 au 21 mai prochains. Les tour-opérateurs se sont inscrits en nombre, les prestataires locaux aussi.

Depuis trois ans, le ParauParau Tahiti – PPT, créé par Tahiti Tourisme en 2018, réunit les chefs de produit des principaux tour-opérateurs des régions Amérique, Europe, Asie et Pacifique et les acteurs touristiques locaux, à Tahiti. L’événement est l’occasion de renforcer les relations avec les vendeurs de la destination et d’en optimiser la commercialisation. Les principaux tour-opérateurs et médias professionnels des marchés internationaux rencontrent les professionnels du tourisme local et participent à des voyages de familiarisation afin d’aller à la découverte de nos îles. Sauf que le Covid-19 est venu mettre son grain de sel et après l’annulation de l’édition 2020, Tahiti Tourisme a décidé d’organiser son événement sous une forme entièrement virtuelle. Cette première se déroulera du 17 au 21 mai prochains.

Pour ce faire, Tahiti Tourisme utilisera la solution de salon virtuel Vfairs, une plateforme événementielle numérique. Les objectifs sont clairs : remettre Tahiti et ses îles sur le devant de la scène, rassurer les professionnels, ouvrir l’événement à encore plus de partenaires et faire une économie estimée à 16 millions de Fcfp par rapport à un événement en présentiel. Et déjà Tahiti Tourisme annonce que l’édition 2021 connait un véritable engouement, avec 82 professionnels locaux et 182 tour-opérateurs d’Amérique, d’Europe et d’Asie-Pacifique inscrits.