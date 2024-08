Taiarapu-Est organise ses premières journées « Back to School »

La commune de Taiarapu-Est tient sa toute première foire de la rentrée, vendredi 9 et samedi 10 août au parc Teaputa de Taravao. Quarante exposants attendent parents et enfants de tout le sud de Tahiti, pour s’adapter au mieux aux nouveaux rythmes scolaires.

Suite à la réforme des rythmes scolaires et au choix, pour Taiarapu-Est, de la configuration « 3A » (5 jours dont 5 matinées et 2 après-midi, mardi et jeudi), la commune de Taiarapu-Est organise, pour la première fois, une foire de la rentrée. Son objectif premier : aider les parents à adapter leurs habitudes en matière d’activités périscolaires ou extra-scolaires.

Titaua Vivish, première adjointe au maire, en charge des affaires scolaires et porteuse du projet, a voulu rassembler tous les prestataires en un seul lieu : « C’est quand même un bouleversement », dit-elle, pour les 1 765 enfants de maternelle et du primaire que compte la commune. Elle invite aussi les familles de Taiarapu-Est, qui a choisi l’option « 3B » ou même de Hitiaa o Te Ra à venir se renseigner. Les garderies de la commune seront également présentes.

Quarante exposants seront sur place : on pourra ainsi trouver des propositions de cours d’anglais, de soutien aux devoirs et de rattrapage scolaire, des activités d’éveil comme par exemple des cours de manga, des sports allant du surf et de la natation au basket, en passant par les arts martiaux et l’athlétisme, des cours de danse, de chant et de musique. Le secteur médico-social et nutrition est aussi représenté, avec notamment la présence du Fare Tama Hau- Maison de l’enfance.

L’évènement se tient vendredi 9 août de 9 à 17 heures, et samedi 10 août de 9 heures à midi, au parc Teaputa près de la gendarmerie. Il y aura des démonstrations d’activités sportives et de ‘ori tahiti, des animations pour enfants, et des stands de restauration.