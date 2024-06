Tati Salmon (Heiura-Les Verts) : « Le juste milieu, c’est nous qui le proposons »

Le candidat écologiste sur la 2e circonscription était l’Invité de la rédaction de Radio1 ce jeudi. Il explique que pour Heiura-Les Verts, le clivage autonomistes/indépendantistes n’a pas de sens. Ce qui compte, c’est « la défense du vivant ».

Directeur d’école à Tiarei, père de trois enfants, à près de 63 ans Tati Salmon compte 14 ans d’engagement chez Heiura-Les Verts. Après un sursaut du vote écologiste aux élections européennes, le candidat reste réaliste pour l’échéance des légisaltives : « On aura toujours ces traditionnels votants, ces électeurs fidèles aux anciens, dit-il, mais je pense quand même que les choses évoluent petit à petit. Les gens sont de plus en plus sensibles (au discours écologiste, ndr) quand même. »

À ceux qui accusent Heiura-Les Verts d’être verts dehors et bleus dedans, il répond « on est les deux. On est autonomistes parce qu’on se sert de ce statut pour avancer. Et en même temps, on est aussi indépendantistes parce qu’on essaye de faire en sorte de réduire notre dépendance à l’extérieur pour gagner en compétences. Je pense que le juste milieu, c’est nous qui le proposons. »

Il reconnaît que beaucoup de gens ont du mal à se projeter dans une société qui ne pourra plus extraire d’énergies fossiles. « Ce sont des réalités, c’est vrai, auxquelles nous ne sommes pas encore confrontés. Le jour où il n’y aura plus de pétrole, croyez-moi que pour monter à Pamatai Hills on aura beaucoup de mal. Je demande à tout le monde de se renseigner. » Notamment auprès de son parti : « Nous avons des petites réunions familiales et nous aimons ça. Nous aimons l’intimité parce que ça donne le temps aussi de discuter et d’aller au fond des choses. » Avec un mot d’ordre : la défense du vivant. Pour rappel, Heiura-Les Verts défend depuis les dernières élections territoriales un programme de transition écologique et énergétique chiffré à 200 milliards sur 10 ans.

L’intervention de Tati Salmon débute à 19’30’’