Tauhiti Nena fonde Hau Ma’ohi Ti’ama et parie sur Eric Zemmour

Tauhiti Nena qui accorde son parrainage à Eric Zemmour pense que celui-ci « risque certainement d’être Président ». Lors du congrès organisé à la mairie de Papeete ce samedi, Émile Vernaudon lui a accordé son soutien pour la fondation de son nouveau parti politique. C’est donc sous l’étiquette Hau Ma’ohi Ti’ama que Tauhiti Nena se présente aux élections législatives sur la première circonscription après son exclusion du Amuitahira’a, et c’est Pamela Otsenaseck qui se présentera sur la deuxième. Le troisième candidat du parti sera annoncé la semaine prochaine, et le programme, fin mars.

« Tauhiti Nena incarne le changement » selon les mots du père Neuffer qui a ouvert le congrès du nouveau parti de Tauhiti Nena, Hau Ma’ohi Ti’ama, devant une salle quasiment pleine à la mairie de Papeete. Et du changement, l’ancien ministre de l’Éducation en a vu ; après son exclusion en janvier du Amuitahira’a dirigé par Gaston Flosse, il « fait sa route » comme à chaque fois qu’il « ne se reconnaît pas dans un mouvement », explique-t-il. À son image, au sein du parti les opinions ne sont pas uniformes. Le nom du parti n’est pas tout de suite compris et accepté par tous. Hau pour nation, ma’ohi désignant les Polynésiens attachés à leur terre, et ti’ama, pour la liberté. Il a finalement été approuvé samedi par les personnes présentes, et par un invité surprise : Émile Vernaudon, l’ancien député-maire condamné pour détournement de fonds publics à 5 ans d’inéligibilité en 2019, est venu le soutenir.

Le programme du parti n’a pas été révélé mais il le sera le 26 mars. Dans les grandes lignes, en plus des accords passés avec Éric Zemmour, le parti prône un développement durable de la Polynésie pour une économie moins basée sur les subventions de l’Hexagone. La constante dans les discours électoraux de ce samedi était, sans surprise, la mauvaise gestion du gouvernement actuel.

Nena parraine Zemmour mais « il y en a d’autres qui sont bien comme Taubira »

Le choix d’une alliance avec Éric Zemmour n’est pas non plus du goût de tous mais « chacun a le droit d’avoir un avis ». Il le dit lui-même, « il faut choisir un candidat, il y en a d’autres qui sont bien comme Taubira », mais c’est la possibilité de « dialoguer sur l’association » de la Polynésie à la France que le souverainiste ne quitte pas des yeux, et aussi le fait « qu’il risque certainement d’être Président ». Pourtant la représentante de Reconquête! en Polynésie, Valérie Poirson, l’a affirmé, « Éric Zemmour tient à ce que la Polynésie reste française » cela ne fait pas de doute, mais en conservant l’identité polynésienne ; Tauhiti Nena ne changera donc pas de prénom, assure la représentante d’Éric Zemmour. L’enjeu pour le candidat à la présidentielle, dont on a entendu l »engagement auprès des Polynésiens dans un clip enregistré, ce sont les parrainages dont la moitié sont au stade de promesse. Tout candidat doit en obtenir 500 au minimum pour pouvoir concourir, et il en comptabilise 291 validés. En Polynésie Tauhiti Nena indique qu’une dizaine ont déjà été acquis mais il lance encore un appel à ceux qui sont « pour la démocratie et pour le dialogue » à soutenir l’ancien polémiste.

Le champion multisports se présente sur la première circonscription contre Pascale Haiti du Amuitahira’a, Félix Tokoragi de A Here ia Porinetia, Nicole Bouteau du Tapura et Tematai Le Gayic du Tavini. Samedi il a présenté la candidature sur la deuxième circonscription de Pamela Otcenasek, qui s’opposera à Jonathan Tarihaa du Amuitahira’a, Sandra Manutahi Levy-Agami qui préside son nouveau mouvement A Tu, Steve Chailloux du Tavini, Nicole Sanquer de A hHre ia Porinetia et Tepuaraurii Teriitahi du Tapura. Le candidat du Hau Ma’ohi ti’ama sur la troisième circonscription sera annoncé la semaine prochaine et aura pour adversaires Nuihau Laurey de A Here ia Porinetia, Tuterai Tumahai du Tapura et Moetai Brotherson du Tavini, le Amuitahira’a cherchant lui aussi son candidat.