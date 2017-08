Taumata Puhetini face à Matt Wilkinson

Michel Bourez et Taumata Puhetini seront donc les deux surfeurs tahitiens en lice dans la Billabong Pro. Qualifié grâce aux trials, Taumata Puhetini écope du redoutable leader du circuit mondial, Matt Wilkinson, au premier tour.

Le Spartan Michel Bourez et Taumata Puhetini seront les deux seuls Polynésiens à surfer la vague mythique de Teahupoo lors de la Billabong Pro à partir de vendredi. La World surf league (WSL) a publié les séries du premier tour. Taumata Puhetini affrontera l’Australien actuel leader du classement général, Matt Wilkinson, et le Brésilien, Wiggoly Dantas. Michel Bourez sera opposé au Portugais Frederico Morais et au Brésilien Ian Gouveia dans la dernière série du premier tour.