Taumata Puhetini qualifié pour la Billabong pro

Le Tahitien Taumata Puhetini s’est incliné face à l’Australien Nathan Edge en demi-finale des trials de la Billabong Pro à Teahupoo. Mais il remporte son ticket pour la 7ème étape du WCT en étant le meilleur surfeur local. L’Espagnol Aritz Aranburu est le grand gagnant de cette nouvelle édition des trials et accède également à la grande compétition.

Les conditions météo étaient très difficiles à la passe de Havae mardi pour le lancement des pré-trials et des trials de la Billabong pro. De la pluie, du vent venant du large mais avec des vagues. Taumata Puhetini, vainqueur par trois fois des trials, est le seul Tahitien qui est arrivé à se hisser jusqu’à la demi-finale. Il obtient sa wild card pour la Billabong pro et rejoint Michel Bourez. La journée de compétition a été diffusé sur Polynésie Première.

Tehotu Wong, Stellio Bobet, Kevin Bourez, Kauli Vaast, Heifara Junior Tahutini, Maxime Ratia, Manoa Drollet et Teva Guillain sont les huit Tahitiens qui se sont qualifiés pour les trials à la suite des pré-trials. Ils ont rejoint les treize athlètes internationaux choisit par la World surf league et Billabong, et les onze surfeurs locaux sélectionnés par la Fédération tahitienne de surf pour le premier round des trials. Teaotea Dubois, Taumata Puhetini, Lorenzo Avvenenti, David Dandois, Tikanui Smith, Kevin Johnson, Hira Teriinatoofa, Enrique Ariitu, Heiarii Williams, Mormon Maitui et Tereva David. Répartis en huit séries de quatre surfeurs, les Tahitiens sont passés au crible des internationaux. Ils n’ont été que six à en sortir indemnes : Kevin Bourez, Kevin Johnson, Taumata Puhetini, Lorenzo Avvenenti, Enrique Ariitu et Tereva David.

A l’issue du second round des trials, seulement deux surfeurs locaux, Lorenzo Avvenenti et Taumata Puhetini, ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Finalement, seul Taumata Puhetini est arrivé en demi-finale où il s’est incliné face à l’Australien Nathan Edge. C’est l’Espagnol Aritz Aranburu qui a remporté les trials et qui affrontera également l’élite mondiale du surf à partir du 11 août.