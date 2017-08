Nager sous Teahupo’o à 360°

Alors que la Billabong pro se profile, les vidéos réalisées autour de l’événement se multiplient. Digital domain propose une plongée sous la vague de Teahupo’o. 360° pour découvrir les fonds du spot de surf.

Le monde de la glisse s’est donné rendez-vous à Teahupo’o pour la 7ème étape de la WCT. En attendant que la compétition de la Billabong pro ne commence, Digital domain a réalisé une vidéo de 34 secondes du fond marin de Teahupo’o. Une production originale qui a été postée le 6 août dernier sur la page Facebook de la World surf league (WSL). Le 360° permet de contempler à la fois le mariage du fond de corail avec l’eau d’un bleu azur et les rouleaux des vagues en surface. La vidéo a été vue plus de 449 000 fois depuis sa publication.

Michel Bourez a aussi été mis en avant dans une vidéo de 32 secondes postée mardi sur la page Facebook de la WSL. Le photographe et artiste Morgan Maassen montre le surfeur Tahitien en noir et blanc, torse nu, les bras croisés, le regard droit. Une vague et un message, « Il faut gagner à Tahiti pour remporter un titre. » (« It takes Tahiti to make a title »). Pour le moment, Michel Bourez n’a pas encore remporté la Billabong pro Tahiti. Mais pour la WSL, cela ne saurait tarder : « Le Tahitien est tout simplement l’un des meilleurs surfeurs que Teahupo’o ait vu » avant d’ajouter « Si le Spartan peut se détendre, surfer comme il le fait en freesurfing, alors il ne tardera pas à gagner à domicile. »

Séance de dédicace mercredi

L’équipe de Billabong Tahiti organise mercredi de 13 à 14 heures une séance de dédicace des surfeurs pro que la marque sponsorise. Joel Parkinson, Jack Freestone, Italo Ferreira, Frederico Morais, Jack Freestone, Ryan Callinan, Jack Robinson et Ethan Ewing seront au rendez-vous à la boutique Billabong du centre Vaima. Ils seront acompagnés des surfeurs locaux, Enrique Ariitu et Karelle Poppke.