Tahiti Pro : Kauli Vaast qualifié pour les quarts de finale, Michel Bourez au repêchage

La deuxième journée de compétition de l’Outerknown Tahiti Pro s’est achevée au milieu de l’opening round des hommes ce mercredi. Si Vahine Fierro s’est qualifiée pour les quarts de finale en battant Johanne Defay – numéro 2 mondiale – Michel Bourez termine dernier de son heat et passe au repêchage. Quant à Kauli Vaast, il termine premier de son heat et se qualifie pour le round 3.

Les vagues sont bien là et devraient s’intensifier jeudi à Teahupo’o pour le plus grand bonheur des compétiteurs de l’Outerknwon Tahiti Pro 2022. Dès le premier heat des dames au matin, Vahine Fierro, détentrice d’une wild card, a battu Johna Defay – n°2 mondiale – lors des éliminatoires et s’est qualifiée pour les quarts de finale dans lesquels elle sera opposée à Carissa Moore – n°1 mondiale. Puis la deuxième journée de compétition s’est achevée au milieu de l’opening round des hommes ce mercredi.

Les hommes, qui sont beaucoup plus nombreux, n’ont pu qu’entamer l’opening round qui doit continuer jeudi. C’est le brésilien Yago Dora qui termine premier du heat 1. Le Tahitien gagnant des trials, Kauli Vaas, gagne sa place en round 3 en se plaçant premier du heat 2. La performance est particulièrement remarquée puisqu’il marque un score de 13,60 en seulement cinq vagues devant ses concurrents Barron Mamiya et Ethan Ewings qui marquent respectivement 10,93 point en neuf vagues et 2,33 en six vagues. Enfin Michel Bourrez finit troisième du heat 3 et devra se qualifier au round éliminatoire jeudi face à Nat Young. Le rendez-vous est donné demain, jeudi, à 6h45 pour la suite de la compétition.