Revatua : Un téléservice pour simplifier l’envoi de fret dans les îles

Le gouvernement a acté la mise en service du téléservice Revatua destiné aux usagers du transport par fret maritime. La plateforme en ligne répond à l’objectif de dématérialisation des démarches administratives afin de les simplifier. Elle permet au public de visualiser « les plannings de desserte maritime » et de « traiter les connaissements en ligne ».

Une plateforme internet vient d’être mise en service pour simplifier les démarches administratives liées au transport maritime par fret entre les îles de Polynésie. Elle est baptisée Revatua et est déjà opérationnelle. « Le téléservice est une solution dématérialisée, explique le communiqué, pour l’information des plannings de desserte maritime (www.revatua.gov.pf) et le traitement administratif du connaissement. » Le compte rendu du conseil des ministres indique également qu’une « majorité d’armateurs sont inscrits et plus d’une cinquantaine de chargeurs professionnels également dont la totalité des pétroliers », une liste qui pourrait donc être complétée.

Le passage au numérique représente en effet pour les professionnels un effort conséquent selon la présidence, mais c’est une démarche qui vise à améliorer l’efficacité du service public. « Revatua transmet les demandes de chargement de fret aux opérateurs maritimes pour les valider sous format numérique comportant un QR code : ce code unique permet de suivre le parcours de la marchandise de l’embarquement jusqu’à la livraison. » Les objectifs mis en avant sont un « gain de temps », moins de « déplacements aux guichets des goélettes », des procédures administratives « facilitées » et une « amélioration de traitement du remboursement du fret pris en charge par le Pays. »

Avec communiqué.