Bourez plus fort que Slater à Hawaii

Bon début de compétition pour Michel Bourez à Hawaii. Le Spartan est sorti premier de sa série face à Kelly Slater et Sebastian Zietz.

Ce n’est pas un nez cassé qui va arrêter le Spartan. Et pour cause Michel Bourez a très bien démarré la dernière étape du CT sur la Billabong Pipe Masters sur l’île de Oahu à Hawaii. Le surfeur tahitien s’est imposé 11,33 points face à la légende Kelly Slater (9,10) et le Hawaiien, Sebastien Zietz (4,90). Michel Bourez poursuit la compétition ce mercredi en étant opposé au Brésilien, Deivid Silva.